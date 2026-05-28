Abinader exhorta a jóvenes a prepararse en tecnología e idiomas para las carreras del futuro

Bartolo García

Santo Domingo.– El presidente Luis Abinader instó a los estudiantes dominicanos a prepararse en inglés, inteligencia artificial, ciberseguridad, ingeniería y carreras técnicas de alta demanda, al considerar que estas representan las profesiones del futuro y las áreas con mayor nivel de empleabilidad en el mercado laboral actual.

El mandatario habló durante un encuentro celebrado en el Polideportivo de Las Caobas, en Santo Domingo Oeste, donde participaron estudiantes de liceos públicos y colegios privados pertenecientes al Distrito Educativo 15-05. En la actividad estuvo acompañado por el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps.

Durante el diálogo, los estudiantes presentaron propuestas relacionadas con la calidad educativa, seguridad escolar, acceso a nuevas tecnologías y oportunidades laborales para los jóvenes, además de resaltar la importancia del pensamiento crítico, el inglés y la formación técnica como herramientas de desarrollo.

En ese sentido, varios participantes destacaron el impacto del programa “English for a Better Life”, señalando que les ha permitido ampliar sus conocimientos y visualizar nuevas oportunidades académicas y profesionales. “Aprender inglés les abre otro mundo y acelera su nivel de enseñanza”, expresó Abinader al motivar a los jóvenes a dominar un segundo idioma.

El jefe de Estado también exhortó a los estudiantes a involucrarse en áreas vinculadas a las nuevas tecnologías, afirmando que sectores como la inteligencia artificial, los drones y la ciberseguridad marcarán el futuro económico global. “Si ustedes se montan en esas nuevas tecnologías, se montan en el futuro y en la vanguardia”, manifestó.

Asimismo, Abinader explicó que existe un desempleo estructural en algunas carreras tradicionales, mientras que profesiones relacionadas con tecnología, ingeniería, electricidad, mecánica automotriz y especialidades médicas mantienen una alta demanda tanto en el país como en el extranjero. “Un estudiante que estudie ciberseguridad encuentra empleo inmediatamente”, afirmó.

En el encuentro también se abordó la necesidad de fortalecer la seguridad escolar y ampliar los contenidos prácticos dentro del sistema educativo, incluyendo educación financiera, inteligencia emocional y primeros auxilios. Al finalizar la actividad, el presidente Abinader y el ministro Luis Miguel De Camps entregaron computadoras portátiles a los estudiantes participantes como parte de las iniciativas gubernamentales para impulsar la educación tecnológica en el país. #eljacaguero