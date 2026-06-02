PN en Santiago arresta a seis personas por robo, abuso sexual y posesión de drogas en las últimas 12 horas en esta ciudad

SANTIAGO. RD.En las últimas 12 horas, La Policía Nacional informó el arresto de seis personas durante operativos e investigaciones desarrollados en distintos sectores de esta ciudad, por presuntas violaciones a la Ley de Drogas, robo y abuso sexual.

Entre los detenidos figura Elizabeth Difo, alias “La Bichuelera” y “La Flaca”, arrestada en el sector Los Salados, donde se le ocuparon diversas porciones de sustancias narcóticas presumiblemente marihuana, cocaína y molly, además de pastillas y dinero en efectivo.

Asimismo, fue apresado Ricky Osoria Aracena, mediante orden de arresto, por su presunta vinculación a un caso de abuso sexual en perjuicio de una adolescente de 15 años.

En otro hecho, fueron arrestados Udiberto Galvá Galva, alias “Ude”, y Josse Luis de la Rosa, alias “Chilin”, quienes eran requeridos por órdenes judiciales relacionadas con un caso de robo y agresión ocurrido en el municipio de Puñal.

De igual manera, agentes policiales capturaron a Benjamín Franklin Morel Polanco, acusado de robo con intimidación y amenazas en un hecho ocurrido en el sector Gurabo.

Finalmente, fue detenido Freilyn Luna Vásquez, alias “Quiquín”, señalado como presunto participante en el robo de peces ornamentales y otros artículos de un criadero ubicado en el sector Los Reyes I.

Los seis detenidos fueron puestos bajo control de las autoridades correspondientes para los fines legales procedentes, mientras continúan las investigaciones relacionadas con cada uno de los casos.

La Policía Nacional reafirma su compromiso de combatir la delincuencia y garantizar la seguridad ciudadana mediante acciones preventivas e investigativas en toda la provincia.