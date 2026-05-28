Águilas Cibaeñas anuncian la firma del prospecto Yeison Morrobel

Santiago.- Las Águilas Cibaeñas anunciaron la contratación del cotizado prospecto de los Rangers de Texas, Yeison Morrobel, un movimiento que fortalece la estructura nativa del conjunto con miras a la próxima temporada de la LIDOM.

El anuncio coincide con un momento magistral para el joven jugador, quien el pasado martes acaparó la atención del béisbol organizado al batear para el ciclo en la South Atlantic League.

Morrobel desplegó todo su arsenal ofensivo conectando un cuadrangular en su primer turno, un doble en el sexto, un triple en el séptimo y completando la hazaña con un sencillo en la novena entrada.

Nativo de Luperón, Puerto Plata, Morrobel es un bateador zurdo que posee la versatilidad defensiva para accionar con solvencia en las tres posiciones de los jardines.

A sus 22 años, el patrullero está brillando con el equipo Hub City Spartanburgers (Clase A Avanzada), donde viene registrando una destacada campaña.

Al momento de su firma, batea para un sólido promedio de .295, con un OBP de .358, slugging de .473 y un OPS de .831. Además, colidera a su equipo en hits con 43, es segundo en carreras remolcadas con 29, y acumula 5 jonrones, 9 dobles y un triple.

Sus registros demuestran que es un bateador de contacto con poder ocasional en desarrollo.

Su capacidad para conectar extrabases y su solvencia defensiva lo hacen un elemento ideal para encajar dentro del esquema del conjunto cibaeño.

Con la integración de Morrobel, el departamento de Operaciones de Béisbol de las Águilas suma un bate zurdo de alta proyección, velocidad y profundidad defensiva para el exigente torneo de béisbol invernal dominicano.