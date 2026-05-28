Salvador Holguín será conferencista y reconocido con Doctorado Honoris Causa en Cumbre Internacional sobre Geopolítica, Ciberseguridad y Defensa Hemisférica

Estados Unidos.– El periodista y empresario de la comunicación Salvador Holguín, CEO del Grupo de Medios Hilando Fino, ha sido invitado como disertante especial a la Cumbre Geopolítica sobre Ciberseguridad y Defensa Hemisférica: descodificando diálogos de Paz, Mujer, Migración y Seguridad, organizada por el Latin Leadership Empowerment Institute Inc., donde además será distinguido con un Doctorado Honoris Causa por su trayectoria de más de 25 años en los medios de comunicación de la República Dominicana.

El importante reconocimiento internacional destaca a Holguín por su firme defensa a la libertad de expresión, difusión del pensamiento y la democracia, además de convertirse en uno de los pioneros de las plataformas digitales y la comunicación multimedia en la República Dominicana, llevando información y análisis sin censura a millones de personas dentro y fuera del país.

La actividad se desarrollará los días 29 y 30 de mayo, a partir de las 9:00 de la mañana, en el Lawrence Redevelopment Authority, ubicado en el 255 Essex St., Lawrence, Massachusetts, Estados Unidos, donde se reunirán líderes, expertos, académicos, estrategas y representantes internacionales para debatir temas de seguridad hemisférica, migración, paz, mujer, tecnología y geopolítica mundial.

La participación de Salvador Holguín en este trascendental escenario internacional fortalece el posicionamiento del periodismo dominicano en espacios de alto nivel, consolidando su figura como una voz crítica, influyente y comprometida con la verdad, diciendo lo que otros callan.

La cumbre y el reconocimiento serán transmitidos en vivo a través de la poderosa plataforma del Grupo de Medios Hilando Fino, en cadena nacional e internacional por Hilando Fino TV canal 77 de Claro, Altice, Aster, Wind y los demás sistemas de cable de las 32 provincias del país. También de manera simultánea por HTV Live canal 52, Daja TV canal 48, TeleNews canal 40, ACTV Televisión, STV In Live, Lía FM y el periódico Sin Cortapisa.

Asimismo, la cobertura llegará al mundo entero mediante Twitter Live, Facebook Live, Instagram Live, YouTube Live, satélite, aplicación móvil y la web del multimedio.

Grupo de Medios Hilando Fino, una vez más haciendo historia y conectando la República Dominicana con el mundo.