Salcedo FC protagoniza épica remontada y mantiene su invicto en la LDF

Bartolo García

Santo Domingo Este. – El Salcedo FC volvió a dejar claro por qué es uno de los equipos más sólidos de la temporada, al lograr una remontada histórica ante OyM FC en el Parque del Este.

Lo que comenzó como una tarde complicada con tres goles en contra en apenas 16 minutos, terminó en un vibrante empate 5-5 que tuvo al conjunto celeste como gran protagonista.

El primer respiro para la Tropa Celeste llegó al minuto 41, cuando Daniel Jamesley marcó el descuento que encendió la esperanza de sus compañeros y aficionados.

Ya en el segundo tiempo, Jairo Alegría se encargó de empatar el partido con un doblete en los minutos 47 y 56, mostrando su olfato goleador.

Solo dos minutos después, en el 58, Jamesley volvió a aparecer para firmar su segundo tanto de la tarde y poner a su equipo arriba en el marcador.

El momento cumbre llegó cuando Brayan More sorprendió con un disparo desde fuera del área, un golazo que se coló en el ángulo y significó el 4-5 provisional.

Aunque OyM FC logró empatar en los instantes finales, el marcador no reflejó la superioridad que mostró Salcedo en la cancha.

Durante gran parte del encuentro, el cuadro visitante dominó la posesión, controló el ritmo y exhibió una propuesta ofensiva que lo mantiene como firme candidato al título.

El punto conseguido le permite a Salcedo FC conservar su invicto y seguir en lo más alto de la Liga Dominicana de Fútbol.

Su próximo compromiso será el sábado 23 de agosto en el estadio Domingo Polonia de Salcedo, donde se medirá a Jarabacoa FC.

La directiva y la afición prometen un ambiente de fiesta, con las gradas teñidas de celeste para respaldar a un equipo que no deja de sorprender.

Con carácter, goles y espectáculo, Salcedo FC reafirma que su objetivo no es solo competir, sino marcar historia en el fútbol dominicano.

