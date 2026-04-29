Tuto Tavárez

Hoy, suelto 12 globos al aire, para que suban al cielo acompañado y cuidando a Danna Sofía.

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Es muy doloroso enterarse del fallecimiento de una niña y más aún siendo hija de un deportista reconocido, como es Rafael Uribe, presidente de la Federación Dominicana de Baloncesto.

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Los seremos humanos, no estamos preparados para recibir la muerte de un infante, que está iniciando su recorrido terrenal.

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Este miércoles, nos llegó la triste noticia de la muerte de Danna Sofía, la niña de Rafael Uribe, a quien enviamos un abrazo de solidaridad.

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En momentos como este, lo más importante es acompañar con respeto y solidaridad a la familia Uribe y seres queridos, reconociendo la magnitud de su pérdida.

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Solo mueren quienes se olvidan y sabemos, que el recuerdo de su sonrisa y la luz de sus ojos, permanecerán siempre en los corazones de sus familiares y especialmente sus padres.

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Para el presidente de la Federación de Baloncesto

Aquí tienes un ejemplo de comunicado de condolencia dirigido al presidente de la Federación de Baloncesto, redactado en un tono formal y respetuoso:

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En este momento de inmenso dolor, la comunidad del baloncesto, al que Uribe ha dedicado tantas horas, debe unirse en oraciones, para que encuentren fortaleza y consuelo.

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El cuerpo de Danna Sofía será expuesto este jueves a las 11:00 de la mañana, en la Funeraria Blandino, de Santo Domingo.

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Recordamos al poeta Miguel Hernández cuando escribió a Ramón Sijé, su amigo joven muerto.

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“Temprano levantó la muerte el vuelo/ Temprano madrugó la madrugada/Temprano está rodando por el suelo/No perdono a la muerte enamorada/No perdono a la vida desatenta/No perdono a la tierra, ni a la nada”.

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Amigo Rafael Uribe y la familia, sabemos que es difícil encontrar palabras en un momento como este, pero tengan la certeza de que Dios necesita ángeles y Danna Sofía es gran candidata.

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SQUEEZE PLAY: La Bella Durmiente duró 100 años durmiendo en el clásico cuento de hadas de Charles Perrault…¿Falta mucho para el 27 de febrero?…En la Liga Mexicana de Béisbol, los Olmecas de Tabasco dieron de baja al receptor Deivy Grullón…Recientemente, sucedió lo mismo con el versátil jugador Bladimir Restituyo…Estos son jugadores, que la Federación Dominicana de Béisbol y el Gerente General Luisito Polonia deben ir contactando…Esto con miras al equipo de béisbol, que representará la República Dominicana en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, Santo Domingo 2026…Hablando de la Liga Mexicana de Béisbol, acaban de jugar los primeros 10 partidos, aunque hay dos de los 20 que solamente han jugado 9…El promedio más alto entre los dominicanos lo tiene Marcos Hernández, un jugador que viene haciendo ruidos desde el invierno pasado en Lidom…Hernández ha jugado en 7 partidos con 33 turnos y 15 hits para promedio de 455, suma 2 jonrones, 2 dobles, tiene 6 carreras anotadas, 6 impulsadas y una base robada en un intento…El segundo mejor bateador de los criollos es Diosbel Arias, quien en 10 juegos tiene de 33-13 para 394 y sorprende con 3 jonrones, 2 dobles, 7 anotadas y 5 remolques…También , sorprende el tercer mejor bateador de los dominicanos…Se trata del cátcher Webster Rivas, quien en 8 juegos tiene de 26-10 para 385, un cuadrangular, 4 dobles, 3 impulsadas y 2 anotadas…Hay que señalar también, Andretty Cordero, quien en 10 juegos tiene 42-15 para 357…De esos 10 hits de Andretty, uno es jonrón, 5 son dobles, tiene 10 impulsadas, una por juego y 9 veces ha pisado el plato…Entre los lanzadores, Luis Felipe Castillo tiene 1-0 con efectividad de 2.89, entre los dominicanos solo por debajo de César Valdez con 1.80, pero tiene 0-1…Me contaba

Mi Bola de Cristal Empañada”, que, La Ley Seca entró en vigor en Estados Unidos, durante el mandato de Theodore Roosevelt…Por hoy, out 27.