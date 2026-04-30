Joven exprospecto fallece tras atropello en Azua; conductor huyó del lugar

El hecho ocurrió en Sabana Yegua; una joven resultó herida y permanece bajo observación médica

Bartolo García

Azua.– Un joven pelotero perdió la vida la noche de este miércoles luego de ser atropellado por un vehículo cuyo conductor se dio a la fuga, en un hecho ocurrido en el municipio Sabana Yegua, provincia Azua.

La víctima fue identificada como Jarlen de la Paz, de 20 años, oriundo de la comunidad Proyecto 4, quien falleció mientras recibía atenciones médicas en el Hospital Traumatológico de Azua a causa de múltiples traumas.

De acuerdo con el acta de levantamiento del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), el joven sufrió trauma craneoencefálico severo, trauma torácico abdominal cerrado y múltiples abrasiones, lesiones que finalmente le provocaron la muerte.

En el mismo accidente resultó herida Trinidad Vallejo, de 18 años, quien se encuentra ingresada en el referido centro de salud bajo observación médica tras las lesiones sufridas en el impacto.

Informes preliminares indican que ambos se desplazaban en una motocicleta sin casco protector cuando fueron impactados por un vehículo en la carretera Francisco del Rosario Sánchez, a pocos metros de una estación de combustible en Sabana Yegua.

Las autoridades investigan el hecho para dar con el responsable, quien abandonó la escena tras el accidente, mientras familiares y comunitarios lamentan la pérdida del joven, descrito como un talento prometedor en el béisbol.