Salcedo FC mantiene invicto y liderato tras superar a Jarabacoa

Bartolo García

Salcedo, Rep. Dom. – La fuerza de la Tropa Celeste volvió a hacerse sentir en su terreno. Con un gol de su artillero estrella, Daniel Jamesley, Salcedo FC derrotó 1-0 a Jarabacoa en un encuentro cargado de intensidad y emociones, disputado en el estadio Domingo Polonia, que presentó un lleno total.

Desde el inicio, el conjunto visitante planteó un juego defensivo fuerte, recurriendo a interrupciones constantes que frenaron las combinaciones del equipo local. Sin embargo, Salcedo FC mostró paciencia y carácter para esperar su momento y concretar la acción decisiva.

El gol llegó gracias al oportunismo de Jamesley, quien una vez más demostró por qué lidera la tabla de goleadores de la competición. Su definición precisa terminó inclinando la balanza a favor del equipo celeste.

El extremo Jairo Alegría se convirtió en otra de las figuras del partido, aportando tanto en ataque como en defensa. Su despliegue físico y entrega dejaron en claro la filosofía colectiva de un equipo que no se rinde en ninguna jugada.

La presión de la fanaticada también jugó un papel clave. El Domingo Polonia se transformó en un verdadero hervidero, alentando a los suyos con cánticos que mantuvieron la intensidad del partido de principio a fin.

Con este resultado, Salcedo FC se mantiene como el único invicto de la liga y conserva el liderato absoluto tras cuatro jornadas disputadas, confirmando su gran arranque de temporada.

El entrenador celeste destacó, tras el encuentro, que el triunfo fue fruto del esfuerzo conjunto y de la disciplina táctica del plantel. Subrayó que cada jugador entiende su rol y eso ha permitido consolidar al equipo en la cima de la tabla.

Jarabacoa, por su parte, ofreció resistencia férrea, pero la falta de contundencia en ataque terminó pasándole factura. A pesar de generar algunas oportunidades, no lograron vulnerar la portería defendida por el bloque defensivo celeste.

El triunfo deja a Salcedo FC con una moral en alto de cara a su próximo compromiso, programado para el sábado a las 4:00 de la tarde en el Parque del Este, donde enfrentarán a Delfines en un choque que promete ser electrizante.

El cuerpo técnico ya se concentra en preparar ese desafío, con el objetivo de prolongar la racha positiva y afianzarse aún más como el rival a vencer en el campeonato.

Los hinchas, por su parte, no ocultan su ilusión. El invicto y la consistencia del equipo han desatado un entusiasmo colectivo en Salcedo, que ve en esta temporada la oportunidad de escribir un capítulo dorado en la historia del club.

La figura de Jamesley sigue creciendo. Cada gol suyo se convierte en símbolo de esperanza y en motor de una escuadra que sueña con mantenerse en la cima hasta el final del torneo.

Con el pitazo final, quedó sellada una victoria que no solo mantiene al equipo invicto, sino que lo reafirma como el líder sólido y con mayor proyección en esta primera etapa de la liga.