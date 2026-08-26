Salcedo anuncia la FILSD 2026 y sus ofertas. Circularán libros RD de alto impacto, entre muchos otros

Roberto Ángel Salcedo anuncia que vendrán más de 70 escritores y directores internacionales, además de 32 editoriales extranjeras y una delegación de más de 35 escritores y representantes de la música, la danza y el teatro de Panamá, país invitado de honor

José Rafael Sosa

SANTO DOMINGO.– La literatura volverá a ocupar el centro de la actividad cultural dominicana con la celebración de la XXVIII Feria Internacional del Libro Santo Domingo (FILSD 2026), que se desarrollará del 24 de septiembre al 4 de octubre en la Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte, precedida por el acto inaugural, previsto para el 23 de septiembre.

Los detalles fueron ofrecidos el martes 25 de agosto por el ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, durante un encuentro con representantes de los medios de comunicación celebrado en la Galería Ramón Oviedo, del Ministerio de Cultura.

En la actividad participaron funcionarios del Ministerio, entre ellos el escritor y gestor Pastor de Moya, viceministro de Identidad Cultural y Ciudadanía; Aquiles Julián, director general del Libro y la Lectura, y el escritor y docente de literatura Nan Chevalier, nuevo director de la Feria, quienes tienen a su cargo distintas áreas de la organización y operación del evento.

La edición de este año tendrá como autor homenajeado al poeta y ensayista José Mármol, presente en el encuentro de anuncio. La programación contempla más de 600 actividades, entre ellas presentaciones de libros, conferencias, talleres, encuentros con escritores, cine panameño y dominicano, música y propuestas dirigidas especialmente a niños y jóvenes.

Entre estas últimas se encuentra un renovado Pabellón Infantil y Juvenil, que ofrecerá una cartelera especialmente diseñada para esos públicos. La Editora Nacional presentará 23 nuevos títulos, entre ellos tres obras de José Mármol.

Salcedo reveló que la participación internacional contempla la llegada de más de 70 personalidades, entre escritores, directores internacionales de ferias del libro y ejecutivos de casas editoriales, estos últimos convocados también para establecer conversaciones y contactos de negocios. En el ámbito nacional, se ha anunciado la participación de 21 editoriales dominicanas y 44 librerías. La documentación oficial presenta la Feria como un espacio de encuentro entre escritores, lectores, editoriales y representantes de distintas expresiones culturales

Panamá, protagonista internacional

La presencia de Panamá adquiere especial importancia porque no se limitará a un pabellón nacional. De acuerdo con la información oficial divulgada por la Presidencia de la República, la delegación panameña estará integrada por más de 35 escritores y representantes de la música, la danza y el teatro. El listado individual de esos creadores literarios todavía no ha sido dado a conocer.

El Ministerio de Cultura publicó desde mayo de 2026 el formulario oficial de inscripción para expositores internacionales. El documento contempla específicamente las categorías de librería, revista, editorial, asociación, fundación u ONG, autor y otras modalidades, además de establecer las condiciones para la instalación de stands de los participantes extranjeros.

José Mármol, autor homenajeado

El homenaje central de esta XXVIII edición corresponderá al poeta, ensayista y académico José Mármol, una de las figuras fundamentales de la poesía dominicana contemporánea. La Editora Nacional anunció que pondrá en circulación tres de sus obras: Esculpir la niebla , Metáforas del tiempo y La escritura imposible.

El homenaje tiene, además, un valor simbólico, porque Mármol pertenece a una generación de escritores que contribuyó decisivamente a la renovación de la poesía dominicana desde las últimas décadas del siglo XX..

10 libros dominicanos de alto impacto en la FILSD 2026

Entre las novedades editoriales dominicanas que podrían concitar especial atención durante la Feria se encuentran las siguientes:

Luis Carvajal y Nelson Bautista — Trinchera de ternura. Puesto en circulación el 25 de agosto de 2026, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), el volumen reúne una trilogía integrada por El manantial rebelde, dedicado al agua; La piel de la isla, dedicado al suelo y el territorio, y El borde líquido de la patria, dedicado al mar. Los textos combinan poesía, relatos breves y micro ensayos de divulgación científica para abordar asuntos como la contaminación de los ríos, la degradación de los suelos, las amenazas a las montañas, el deterioro de las costas y la pérdida de biodiversidad. Euri Cabral — Juan Luis Guerra: compromiso y poesía. Publicado por Sial Pigmalión, el libro constituye una biografía autorizada por el artista y ha tenido una importante trayectoria editorial previa. Euri Cabral podría aprovechar la Feria para presentar y firmar ejemplares de la obra. José Rafael Lantigua — La bandera discutida. Edición póstuma de una obra que reúne ensayos breves y crónicas relacionados con la fe católica del autor. El volumen posee una significación simbólica especial por tratarse de una publicación preparada por la familia de José Rafael Lantigua y que podría estar disponible en las librerías participantes. Roberto Cassá — Los del monte, tomos I y II. El historiador Roberto Cassá, una de las principales figuras de la historiografía dominicana contemporánea, vuelve a mostrar en esta obra una amplia capacidad investigativa. La edición del Archivo General de la Nación (AGN) constituye una de las novedades editoriales de mayor relevancia que la institución llevará a la Feria. Alejandro Paulino Ramos — Bachata y cultura en la historia dominicana. Investigación histórica que profundiza en los orígenes y desarrollo de la bachata y presta particular atención a Puerto Plata como una de las puertas de entrada del género. La obra destaca por la amplitud de sus referencias y la riqueza de sus detalles históricos. Rafael Núñez — Santo Domingo: génesis y ruptura de dos naciones. Una aproximación histórica a los procesos que determinaron la formación y posterior ruptura del espacio político que compartió la isla. Ubi Rivas — Santiago de los Caballeros: 500 años de historia. Una detallada crónica histórica de la ciudad de Santiago de los Caballeros, presentada recientemente en la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña. Agustín Cortés Robles — El voto del pueblo dominicano. El profesor universitario y cineasta Agustín Cortés Robles aborda en este trabajo aspectos relacionados con el pensamiento electoral y la identidad dominicana. Danilo Ginebra — La escena alterada. Una obra de particular interés editorial porque contribuye a llenar un vacío histórico en la trayectoria del teatro popular dominicano y plantea, al mismo tiempo, un desafío para que otros directores y actores documenten fenómenos escénicos similares. La edición, de cuidada presentación, fue presentada el martes 25 de agosto en Casa de Teatro. Cesáreo Silvestre — El documental como memoria y voz. En este ensayo, Cesáreo Silvestre propone una metodología basada en su experiencia en el campo audiovisual y en torno a la producción de documentales y su función como instrumento de memoria histórica. La obra está dedicada al cineasta René Fortunato y fue presentada en julio en la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña, con la participación de Aquiles Julián.

7 libros dominicanos editados en el exterior

También se conoce la existencia de varios libros de autores dominicanos publicados por editoriales extranjeras que podrían estar disponibles para la venta durante la FILSD 2026:

José Mármol — Otras angustias de la posmodernidad.Publicado por Huerga y Fierro, adquiere especial interés por tratarse del autor homenajeado de esta edición. La presencia del propio Mármol en la Feria podría favorecer la firma y promoción de sus obras. Christian Encarnación — Mañana no nos acordaremos de nosotros. Libro del poeta dominicano publicado por Huerga y Fierro en 2025. Luis R. Santos — Ciudadano póstumo.Otra publicación de Huerga y Fierro correspondiente a un autor dominicano. Daniel Tejada — 30 años de la nueva literatura dominicana en España, 1994-2024. Una obra de Daniel Tejada, publicada por Huerga y Fierro, dedicada al seguimiento de tres décadas de literatura dominicana desarrollada en España. Fernando Cabrera — Narciso, publicada por Editorial Sial Pigmalión. Alfonso Quiñones — Ojo de madera. Nueva obra del escritor y culturólogo cubano-dominicano Alfonso Quiñones, publicada por Sial Pigmalión y presentada anteriormente en la Feria del Libro de Madrid.

Países invitados

En las distintas ediciones de la Feria han participado como países o espacios invitados España, México, Francia, Chile, Venezuela, Cuba, Puerto Rico, Italia, Argentina, Colombia, la Asociación de Estados del Caribe, Brasil, Centroamérica, Ecuador, Panamá, Perú, Paraguay, Guatemala, Israel y la Unión Europea.

Entre las figuras homenajeadas a lo largo de la historia de la Feria se encuentran:

Pedro Mir, Juan Bosch, Manuel del Cabral, Pedro Henríquez Ureña, Aída Cartagena Portalatín, Marcio Veloz Maggiolo, Franklin Mieses Burgos, Emilio Rodríguez Demorizi, René del Risco Bermúdez, Lupo Hernández Rueda, Virgilio Díaz Grullón, Jeannette Miller, Mateo Morrison y Frank Moya Pons.

La edición de 2025 estuvo dedicada al historiador Frank Moya Pons, mientras que la de 2026 tendrá como homenajeado central al poeta y ensayista José Mármol.