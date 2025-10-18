RTVD amplía su proyección internacional con acuerdo histórico junto a Hemisphere Media Group

Bartolo García

Santo Domingo, R.D.– La Radio y Televisión Dominicana (RTVD) continúa su proceso de transformación y expansión internacional, tras firmar un acuerdo multianual con el conglomerado Hemisphere Media Group, una alianza que refuerza la proyección cultural del país y consolida la estrategia liderada por Iván Ruiz, director general de la televisora pública.

El convenio, anunciado el pasado 17 de septiembre, permitirá que cuatro producciones originales de RTVD —El Mangú, Topitok, Central de Deportes y Luna Llena— formen parte de la programación del canal Televisión Dominicana, con alcance en Estados Unidos, Puerto Rico y otros mercados hispanos.

“Para nosotros es un gran orgullo que Televisión Dominicana haya seleccionado cuatro de nuestros programas anclas, creados originalmente para la televisión pública. Es un reconocimiento a la calidad que hoy nos caracteriza”, expresó Iván Ruiz durante una entrevista, destacando que este logro refleja la evolución y el nuevo rumbo de la televisión pública dominicana.

El acuerdo se enmarca en la visión de RTVD de propagar la identidad, los valores y las costumbres dominicanas al mundo, fortaleciendo la presencia cultural del país en los principales mercados de habla hispana.

Televisión con propósito

Iván Ruiz, quien ha encabezado un proceso de modernización de RTVD durante los últimos tres años, subrayó que su gestión se enfoca en crear una televisión con propósito social, basada en la calidad, la creatividad y el compromiso educativo.

“La única manera de justificar la inversión pública en una televisora estatal es con rentabilidad social. No somos televisión gubernamental; somos televisión para el pueblo”, afirmó Ruiz, destacando que su misión es ofrecer una programación que eduque, inspire y acompañe a las familias.

El directivo explicó que su enfoque se centra en promover valores familiares, respeto, educación y productividad, evitando reproducir los antivalores que predominan en las redes y medios digitales. “Hoy lo que se hace viral es el morbo, lo escandaloso. Pero algunos decidimos irnos por el bien, aunque cueste más trabajo”, reflexionó.

Producción original e identidad cultural

Entre los proyectos que ejemplifican esta nueva etapa de RTVD se destacan la serie “La Familia Espejo”, que aborda temas familiares con enfoque educativo, y la animación histórica “Trinitarios”, inspirada en los héroes de la independencia nacional. Ambas producciones fueron desarrolladas íntegramente en los estudios de RTVD bajo estándares internacionales de calidad.

Asimismo, Ruiz destacó la creación de un programa infantil “hecho por niños y para niños”, una iniciativa pionera en la región. “Nos preocupa qué contenidos están recibiendo los niños desde la televisión. Por eso quisimos crear un espacio diario de entretenimiento con valores”, explicó.

Expansión y nuevas audiencias

El acuerdo con Televisión Dominicana permitirá que estos contenidos lleguen a nuevas audiencias en Estados Unidos y América Latina, fortaleciendo la imagen del país y promoviendo su cultura. “Son programas hechos para dominicanos, pero con un sello internacional en forma y estética, que conectan también con los latinos en general”, afirmó Ruiz.

Además, RTVD avanza hacia una plataforma digital multiplataforma, con presencia activa en YouTube, streaming y redes sociales, lo que le permite alcanzar audiencias más jóvenes y globales. “Tenemos que estar a la vanguardia. No basta con tener contenido de valores: debe ser atractivo, persuasivo y visualmente potente”, puntualizó.

Una visión de largo plazo

De cara al futuro, la estrategia de RTVD incluye el fortalecimiento de sus producciones originales, la creación del Instituto de Producción y Creatividad para Televisión, y la capacitación continua de talentos dominicanos para elevar la industria audiovisual nacional.

“Queremos concentrarnos en lo que tenemos y reinventarlo constantemente. Esta es una televisión moderna, creativa y socialmente responsable, capaz de conectar con los públicos sin perder su esencia”, concluyó Ruiz.

Con este acuerdo, RTVD reafirma su compromiso de ser una ventana al mundo para la cultura dominicana, posicionando la televisión pública del país como un referente de creatividad, innovación y rentabilidad social en toda la región.

