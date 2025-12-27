Round Robin arranca más temprano en Santiago con choque Águilas–Leones

Bartolo García

Santiago de los Caballeros.– El partido de apertura del Round Robin entre las Águilas Cibaeñas y los Leones del Escogido fue adelantado para las 5:00 de la tarde de este sábado, una hora antes de lo inicialmente programado.

La modificación fue acordada de manera conjunta por ambos equipos y la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM), con el objetivo de optimizar la logística del evento y evitar contratiempos para los fanáticos.

La decisión responde a la coincidencia con una actividad artística prevista en la Arena del Cibao Doctor Óscar Gobaira, recinto que comparte los mismos parqueos con el Estadio Cibao.

Al iniciar el encuentro a las 5:00 p. m., se facilitará el desalojo progresivo de vehículos al término del juego, reduciendo la congestión y mejorando la experiencia de los asistentes.

Las Águilas llegan al compromiso como líderes de la serie regular, tras finalizar con marca de 32-17, consolidando una de las campañas más consistentes del torneo.

En tanto, los Leones clasificaron en la cuarta posición con récord de 23-27, buscando dar la sorpresa en esta fase semifinal del campeonato.

Por los amarillos subirá al montículo el derecho Jorge Tavárez, en el primer choque del Round Robin, bajo la dirección de Luis Urueta.

Tavárez cerró la etapa regular con récord de 4-1, una efectividad de 1.49 y WHIP de 0.90, números que lo colocan entre los lanzadores más dominantes del torneo.

El serpentinero participó en ocho partidos, siete como abridor, acumulando 36.0 entradas lanzadas, con 24 imparables permitidos y apenas seis carreras limpias.

Además, otorgó nueve boletos y ponchó a 27 bateadores, demostrando control y capacidad para trabajar en momentos de presión.

De cara al Round Robin, las Águilas contarán con refuerzos clave obtenidos en el draft de reingreso, fortaleciendo su profundidad en distintas áreas del terreno.

Entre los jugadores adquiridos figuran Cristhian Adames, Óscar De la Cruz, Misael Tamarez y Yunior Marte.

También se integran Carlos Belén y Andrew Pérez, completando un grupo que buscará impulsar a los cibaeños desde el primer día.

El choque entre Águilas y Leones promete un inicio vibrante del Round Robin, con altas expectativas de asistencia y un ambiente cargado de rivalidad histórica en Santiago.