Rosa Santos refuerza apoyo social con entrega de bonos navideños a sectores vulnerables de Santiago

Bartolo García

La gobernadora de la provincia de Santiago, Rosa Santos, continuó este martes con la entrega de bonos navideños a ciudadanos pertenecientes a distintos sectores laborales y sociales de la ciudad, como parte de las acciones de apoyo impulsadas por el Gobierno central.

La jornada se desarrolló durante un acto celebrado en horas de la mañana, donde decenas de beneficiarios se dieron cita para recibir la ayuda económica destinada a fortalecer el bienestar familiar durante las festividades de Navidad.

En representación del presidente Luis Abinader, la gobernadora hizo entrega de los bonos a miembros del Cuerpo de Bomberos de Santiago, reconociendo su labor constante y su compromiso con la protección de la ciudadanía.

Asimismo, fueron beneficiados cocheros, limpiabotas y trabajadores informales, sectores que desempeñan un rol importante en la dinámica urbana y que, en muchos casos, enfrentan mayores dificultades económicas.

Rosa Santos expresó que estas entregas responden a la visión del presidente Abinader de garantizar que las familias dominicanas puedan disfrutar de una cena navideña digna, en un ambiente de alegría y esperanza.

“El presidente Abinader se ha comprometido a llevar apoyo y alivio a los sectores más necesitados de la sociedad, y nosotros estamos aquí para cumplir con ese compromiso”, afirmó la representante del Poder Ejecutivo en Santiago.

La gobernadora resaltó que los bonos navideños forman parte de una política social integral, orientada a reducir la vulnerabilidad económica durante una de las épocas más sensibles del año para muchas familias.

Indicó que estas acciones buscan no solo brindar una ayuda económica puntual, sino también enviar un mensaje de cercanía y solidaridad del Estado con los ciudadanos que más lo necesitan.

Durante el acto, varios beneficiarios expresaron su agradecimiento por la iniciativa, destacando que el apoyo recibido representa un alivio significativo para los gastos propios de la temporada navideña.

Santos destacó que el Gobierno ha trabajado de manera coordinada para que la distribución de los bonos llegue a distintos sectores, garantizando un proceso organizado y transparente.

Señaló que estas entregas continuarán desarrollándose en otros puntos de la provincia, con el objetivo de impactar a un mayor número de familias y trabajadores informales.

La gobernadora reiteró que el enfoque principal de estas acciones es poner a la gente en el centro de las políticas públicas, especialmente en fechas que tienen un alto valor emocional y cultural.

Agregó que el Gobierno mantiene su compromiso de acompañar a la población no solo en Navidad, sino a lo largo de todo el año, mediante programas sociales y comunitarios.

Finalmente, Rosa Santos exhortó a la ciudadanía a mantener el espíritu de solidaridad y unión durante las festividades, confiando en que estas iniciativas contribuyan a una Navidad más humana y esperanzadora para las familias santiagueras.