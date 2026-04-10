Ronny GTA en el centro de la polémica por nueva denuncia en su contra

El artista urbano suma otra acusación por presunta agresión, mientras autoridades amplían el expediente judicial en su contra

El exponente urbano dominicano Ronny Javier, conocido como “Ronny GTA”, vuelve a colocarse en el centro de la atención pública tras surgir una nueva denuncia en su contra, en medio del proceso de investigación que enfrenta luego de su arresto por parte de la Policía Nacional.

De acuerdo con informaciones preliminares, una persona habría presentado una acusación por un hecho ocurrido el 6 de diciembre de 2025 en el sector Barrio Duarte, en Villa Mella, sumándose así a los señalamientos que ya pesan sobre el artista.

Según el denunciante, el incidente se produjo mientras se encontraba grabando un video musical, momento en el que presuntamente fue agredido por Ronny GTA junto a otro individuo identificado como Junior Lantigua, alias “El Dery Récords”.

El afectado asegura que ambos lo atacaron utilizando un casco de botella, provocándole heridas en distintas partes del cuerpo, lo que ahora forma parte de un expediente judicial más amplio que manejan las autoridades.

Por este caso, se habría emitido la orden de arresto número 973-2025-EMES-14122, la cual estaría en proceso de ejecución, añadiendo un nuevo frente legal para el intérprete urbano.

De acuerdo con fuentes, el artista sería trasladado desde Azua hacia la fiscalía de Santo Domingo Este, específicamente al Departamento de Atención Permanente (GAPRE), donde deberá responder por esta nueva acusación.

El caso ha generado diversas reacciones dentro del ámbito del entretenimiento, donde seguidores y figuras del género urbano han expresado opiniones divididas sobre la conducta del artista.

Mientras algunos cuestionan su comportamiento fuera de los escenarios, otros insisten en la importancia de respetar el debido proceso y permitir que las autoridades determinen responsabilidades.

Este nuevo episodio podría marcar un precedente dentro de la industria urbana dominicana, en un contexto donde cada vez se debate con mayor fuerza la responsabilidad social de los artistas y su impacto en la sociedad.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar las posibles implicaciones legales de los involucrados.