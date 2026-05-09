Robert Polanco resalta compromiso social de Abinader con las familias más vulnerables

Bartolo García

San José de Ocoa, RD.– El director general de los Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (Propeep), Robert Polanco, afirmó que el presidente Luis Abinader mantiene un firme compromiso con las familias más vulnerables del país, garantizando asistencia social y apoyo directo a las comunidades más necesitadas.

Durante la jornada de inclusión social “Primero Tú”, celebrada en el distrito municipal de Naranjal-Parra, Polanco destacó que el Gobierno continúa fortaleciendo los programas de ayuda social pese a las dificultades económicas internacionales y al aumento de los combustibles.

“Sin importar las dificultades que viva el país o el mundo, el presidente Luis Abinader siempre está dispuesto a proteger y atender a las familias vulnerables”, expresó el funcionario al encabezar el operativo junto a distintas instituciones gubernamentales.

Polanco explicó que estas jornadas buscan acercar los servicios del Estado a comunidades donde no existe una presencia permanente de instituciones públicas, permitiendo a los ciudadanos acceder a programas sociales, asistencia y orientación en diferentes áreas.

Asimismo, recordó el respaldo brindado por el Gobierno a las familias afectadas por la vaguada del año pasado, cuando múltiples instituciones acudieron en auxilio de personas impactadas por las inundaciones y la pérdida de sus ajuares.

El director de Propeep valoró además el trabajo de las autoridades provinciales, entre ellas la gobernadora Josefa Olivia Castillo de Peralta y el senador Aneudy Ortiz, destacando su compromiso con el bienestar de las comunidades de San José de Ocoa.

De su lado, el senador Aneudy Ortiz agradeció al presidente Abinader por impulsar políticas sociales enfocadas en la gente. “Aquí estarán disponibles todos los programas sociales del Gobierno, a través de Propeep, al servicio de los más necesitados”, manifestó el legislador.

La gobernadora Josefa Olivia Castillo de Peralta también resaltó el impacto humano de la iniciativa y aseguró que estas acciones reflejan el interés del Gobierno en mantenerse cercano a las necesidades de la población. Al finalizar la jornada, Robert Polanco realizó un recorrido de supervisión por las distintas áreas de servicio junto a autoridades municipales y líderes comunitarios.