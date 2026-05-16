Robert Polanco llama a fortalecer los valores patrios en las nuevas generaciones

Bartolo García

Santo Domingo, RD.– El director general de los Programas Estratégicos y Especiales de la Presidencia (Propeep), Robert Polanco, resaltó la necesidad de fortalecer y rescatar los valores patrios en las presentes y futuras generaciones durante su participación en la Parada Cívica organizada por la Fundación Cruz Jiminián.

La actividad fue celebrada en la explanada frontal de la Clínica Cruz Jiminián y estuvo encabezada por el doctor Félix Antonio Cruz Jiminián, contando además con la presencia de autoridades, comunitarios, jóvenes y colaboradores del centro de salud.

Durante su intervención, Polanco valoró este tipo de iniciativas al considerar que contribuyen a mantener viva la identidad nacional y el respeto por los símbolos patrios. “Tenemos el compromiso de mantener vivos los ideales y valores que hicieron posible una nación libre, independiente y soberana”, expresó.

El funcionario explicó que desde Propeep se desarrollan acciones orientadas a preservar el legado histórico de la República Dominicana y a promover entre los jóvenes el amor por la patria y el respeto por los héroes nacionales.

En ese sentido, destacó los trabajos de restauración que impulsa la institución en el Monumento del 19 de Marzo, en Azua, así como en el monumento dedicado a Francisco del Rosario Sánchez en la provincia Elías Piña, donde el patricio cayó herido defendiendo la soberanía nacional.

Polanco afirmó que la intervención de estos espacios históricos responde a la necesidad de evitar el abandono de símbolos que representan la memoria y el sacrificio de quienes lucharon por la independencia del país.

Asimismo, elogió el rol del doctor Cruz Jiminián no solo por su labor médica y social, sino también por su aporte a la promoción de la cultura y la dominicanidad. “Lo que hace el doctor Cruz Jiminián fortalece el compromiso ciudadano con nuestra historia y nuestros símbolos patrios”, concluyó.