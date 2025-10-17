Robert Polanco entrega utilería deportiva y supervisa avance de la Plaza Comunitaria en Bánica

Bartolo García

Bánica, Elías Piña.– En un ambiente de alegría y esperanza, el director de los Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (Propeep), Robert Polanco, realizó la entrega de utilería deportiva a la Liga Roberto Ampallé del municipio de Bánica, al tiempo que supervisó los avances de la Plaza Comunitaria que construye la institución en esta localidad fronteriza.

El funcionario explicó que la entrega forma parte del compromiso del presidente Luis Abinader con el desarrollo integral de la juventud y la promoción de espacios de recreación y aprendizaje en las comunidades más apartadas del país.

“Con la entrega de esta utilería deportiva fortalecemos los espacios de recreación y fomentamos valores como la disciplina, el trabajo en equipo y la esperanza en las nuevas generaciones”, expresó Polanco al compartir con los jóvenes deportistas de la zona.

El titular de Propeep destacó que estas acciones reafirman la visión del Gobierno de impulsar el deporte como herramienta de transformación social, especialmente en municipios fronterizos donde la participación juvenil se convierte en motor de desarrollo.

“Este es solo el comienzo. Estamos trabajando por el crecimiento y la transformación de Bánica y de toda la frontera”, añadió Polanco, al tiempo que reiteró su compromiso de continuar apoyando proyectos que promuevan la educación, la cultura y la inclusión social.

Supervisión y reunión de trabajo en la Plaza Comunitaria

Posterior a la entrega deportiva, el director de Propeep sostuvo una reunión de trabajo con los representantes de las instituciones públicas que operarán en la Plaza Comunitaria de Bánica, una obra que se encuentra en su fase final y que será entregada próximamente a la comunidad.

Durante el encuentro, Polanco escuchó las observaciones de los representantes institucionales y supervisó personalmente los avances del proyecto, que busca concentrar en un mismo espacio diversos servicios del Estado para facilitar la atención a los ciudadanos.

El funcionario resaltó que esta Plaza Comunitaria será un punto de convergencia para el desarrollo local, al integrar instituciones clave del Gobierno y mejorar el acceso de los habitantes de Bánica y zonas aledañas a servicios públicos esenciales.

Entre las entidades que tendrán presencia en el nuevo espacio destacan el Banco de Reservas, el Servicio Nacional de Salud (SNS), el Instituto Nacional de Estabilización de Precios (INESPRE), el INFOTEP, INAPA, EDESUR, PROMESE/CAL, la Policía Nacional, CONAPE e INAIPI, entre otras.

Polanco explicó que esta iniciativa responde a la visión de descentralización del Gobierno dominicano, que busca llevar los servicios del Estado directamente a las comunidades para hacerlos más accesibles, ágiles y eficientes.

“La Plaza Comunitaria no solo representa una infraestructura moderna, sino una oportunidad para que los habitantes de Bánica puedan resolver múltiples gestiones sin tener que desplazarse a otras ciudades”, señaló el director de Propeep.

El funcionario también destacó que la obra forma parte de la estrategia de desarrollo integral impulsada por el presidente Abinader, que prioriza la inclusión territorial, la equidad social y la dinamización económica en las provincias fronterizas.

Los líderes comunitarios presentes en la visita agradecieron la gestión del Gobierno y la cercanía de Robert Polanco, resaltando que la construcción de la Plaza y el impulso al deporte representan una nueva etapa de progreso para la zona.

Con estas acciones, Propeep reafirma su compromiso de seguir acompañando a las comunidades más necesitadas, promoviendo el bienestar, la participación ciudadana y el desarrollo sostenible en todo el país.

