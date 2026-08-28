Robert Polanco apuesta por capacitación y autonomía económica como motores del desarrollo productivo

Bartolo García

SANTO DOMINGO.– El director de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (Propeep), Robert Polanco, destacó la importancia de vincular inclusión social, capacitación y generación de ingresos para impulsar el desarrollo productivo y mejorar las condiciones de vida de las familias dominicanas. El funcionario aseguró que el Gobierno continuará fortaleciendo políticas destinadas a ampliar las capacidades económicas de las personas y los territorios.

Durante la conferencia “Política Pública de Desarrollo Productivo: caso Renacer Contigo”, impartida en la Expo Feria Destino Oeste, Polanco sostuvo que las políticas públicas deben facilitar que trabajadores y emprendedores dedicados a actividades de subsistencia puedan elevar su productividad, acceder a financiamiento, utilizar herramientas digitales, formalizar sus negocios y conectarse con nuevos mercados.

El funcionario presentó indicadores sobre la evolución económica y social del país, señalando que la pobreza monetaria pasó de 23.4 % en 2020 a 17.3 % en 2025, mientras que unas 172,346 personas habrían salido de esa condición durante 2025 respecto al año anterior. También indicó que el promedio anual de ocupados aumentó de 4.39 millones en 2020 a 5.14 millones en 2025, mientras el empleo formal creció en más de 406,000 trabajadores durante ese período.

Polanco destacó igualmente la educación, la alimentación escolar y la formación técnico-profesional como componentes esenciales para mejorar la productividad. Señaló que la cobertura de educación primaria alcanzó 92.8 % durante el período escolar 2024-2025 y la secundaria llegó a 71.6 %, mientras el sistema de alimentación escolar superó los 1,000 millones de raciones en 2025. También resaltó que el INFOTEP capacitó aproximadamente 3.4 millones de personas entre 2020 y 2025.

En materia de protección social, explicó que Supérate alcanzó alrededor de 1.44 millones de familias a marzo de 2026, y defendió la necesidad de conectar progresivamente la asistencia con capacitación, empleabilidad, emprendimiento e inclusión financiera. Asimismo, señaló que al cierre de 2025 unos 2.78 millones de trabajadores se encontraban en ocupaciones informales, equivalentes al 54.1 % de la población ocupada, por lo que consideró necesario abordar la informalidad desde una perspectiva de inclusión productiva.

Como ejemplo de esa estrategia, Polanco presentó “Renacer Contigo”, programa dirigido principalmente a vendedores y emprendedores informales del Gran Santo Domingo, mediante el cual se ofrecen capacitaciones, herramientas y equipos, orientación, inclusión financiera y acompañamiento para avanzar hacia la formalización. Entre marzo y julio de 2025 fueron desarrolladas 32 jornadas que alcanzaron a 5,451 beneficiarios directos.

A través de estas jornadas, según explicó, fueron canalizados RD$11,758,697 en préstamos para capital de trabajo y entregados más de 600 insumos y equipos destinados a fortalecer las actividades productivas de los participantes. Polanco agregó que en el sector Enriquillo, de Santo Domingo Oeste, funcionan núcleos permanentes de capacitación y actualmente un grupo de 30 emprendedores trabaja para obtener su registro sanitario y avanzar hacia la formalización.

Finalmente, Robert Polanco sostuvo que el Estado debe acercar sus servicios y oportunidades directamente a los territorios, articulando protección social, educación, capacitación, emprendimiento, financiamiento, innovación y acceso a mercados. Afirmó que la política social impulsada por el Gobierno busca avanzar desde la asistencia hacia la generación sostenible de ingresos y la autonomía económica, de manera que el crecimiento económico se traduzca en oportunidades y mejores condiciones de vida para la población.