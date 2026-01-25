Reyes rescata a Cibao FC con doblete agónico ante Salcedo FC

Tuto Tavárez

Santiago, RD.– Con carácter y oportunismo, Edwarlyn Reyes firmó un doblete que permitió a Cibao FC rescatar un empate 2-2 frente a Salcedo FC, en partido correspondiente a la jornada 3 de la Liguilla de la Liga Dominicana de Fútbol 2025-2026, torneo dedicado al doctor José Rafael Abinader.

Reyes apareció en los momentos clave del encuentro al marcar a los minutos 45 y 90+2, convirtiéndose en la gran figura del compromiso y evitando la derrota del conjunto naranja en un duelo de alta intensidad.

El choque se disputó en el estadio de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, donde una ruidosa y entusiasta afición de Salcedo colmó las gradas, aportando un ambiente vibrante y de constante presión para los locales.

La apertura del marcador llegó al minuto 19, cuando un balón impactó de manera fortuita en Reyes y terminó dentro de la portería de Cibao FC, dando ventaja temprana a los visitantes en una jugada accidental.

Lejos de desanimarse, el conjunto cibaeño insistió en el ataque y encontró el empate 1-1 en tiempo agregado de la primera mitad, nuevamente por intermedio de Reyes, quien capitalizó una acción ofensiva para igualar antes del descanso.

Con el 1-1 en la pizarra, ambos equipos se marcharon a los vestuarios, dejando la sensación de un partido abierto y con opciones para los dos bandos en la segunda mitad.

En el complemento, Salcedo FC volvió a tomar la delantera al minuto 55, cuando Cherry Wilson definió con precisión para colocar el 2-1 y encender la ilusión de los visitantes.

El gol obligó a Cibao FC a adelantar líneas y asumir riesgos, buscando con insistencia el empate ante un rival que defendía con orden y apostaba al contragolpe.

Cuando el reloj marcaba los últimos suspiros del encuentro y parecía consumarse la victoria salcedense, Reyes emergió otra vez en el área para firmar el 2-2 definitivo al 90+2, desatando la celebración local.

El técnico de Cibao FC, Junior Scheldeur, apostó en el once inicial por Edwin “Gato” Frías en la portería, respaldado por una línea defensiva y mediocampo orientados a la presión alta y la circulación rápida del balón.

La convocatoria de los campeones defensores incluyó además al colombiano Víctor Minotta, reciente incorporación del club, quien sumó variantes tácticas durante el encuentro.

Previo al pitazo inicial se celebró una ceremonia conmemorativa por el 62 aniversario de la Universidad ISA, institución que nació como Instituto Superior de Agricultura, resaltando su aporte histórico al deporte y la educación.

Durante el acto se realizó un intercambio de camisetas entre la alta casa de estudios y los actuales monarcas del fútbol dominicano, como símbolo de reconocimiento institucional.

La Universidad ISA estuvo representada por su rector, Edwin Reyes, y el director de Deportes, Apolinar Peralta, mientras que Cibao FC contó con la presencia de su gerente general, Alberto Polanco.

El saque de honor estuvo a cargo del rector magnífico de la Universidad ISA, doctor Edwin Reyes, dejando formalmente iniciadas las acciones de un partido que terminó con emoción, goles y un empate que mantiene viva la lucha en la Liguilla.