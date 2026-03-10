Rexona impulsa el fútbol dominicano con alianza junto a la Federación Dominicana de Fútbol

Bartolo García

Santo Domingo, RD.– La marca Rexona presentó en República Dominicana una plataforma de apoyo al fútbol nacional en el marco de su patrocinio global de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La iniciativa se desarrolla en alianza con la Federación Dominicana de Fútbol y busca conectar el posicionamiento de la marca “No te abandona” con el crecimiento y las aspiraciones del fútbol dominicano.

El programa coloca en el centro a la Selección Dominicana de Fútbol, la afición y el objetivo de continuar fortaleciendo el sueño mundialista del país.

Entre los principales compromisos del proyecto se encuentra el respaldo a la Federación Dominicana de Fútbol como aliado estratégico para impulsar la visibilidad y el desarrollo del deporte en el país.

Asimismo, la iniciativa contempla la oportunidad de que 10 dominicanos puedan viajar a sedes oficiales del Mundial 2026 para vivir la experiencia de los partidos en vivo.

El programa también incluye actividades para quienes permanezcan en el país, mediante Fan Zones y puntos de encuentro donde los aficionados podrán reunirse para disfrutar de los partidos y celebrar el fútbol en comunidad.

Desde la marca destacaron que el proyecto busca promover el movimiento, la pasión por el deporte y la confianza que el fútbol genera dentro y fuera del terreno de juego.

“En Rexona creemos en el poder del movimiento para transformar vidas. Con esta alianza queremos acompañar a cada dominicano que vive el fútbol con intensidad”, expresó Nathalia Martínez, gerente de marca de Rexona para Unilever Caribe.

Por su parte, el presidente de la FDF, José Francisco Deschamps, agradeció el respaldo de la marca y expresó su deseo de que la colaboración contribuya al crecimiento del fútbol dominicano y al sueño de clasificar a una Copa Mundial.

