Revelan nuevos detalles del esperado concierto de Juan Luis Guerra en Santiago

El cantautor dominicano Juan Luis Guerra confirmó que ofrecerá un concierto en el Estadio Cibao, en Santiago de los Caballeros, un espacio con capacidad para más de 18 mil espectadores y hogar del equipo de béisbol profesional Águilas Cibaeñas.

El anuncio fue realizado a través de un video difundido en sus redes sociales, donde se observan tomas del estadio acompañadas del mensaje: “Nos vemos pronto, Santiago”, dirigido a sus seguidores.

Este espectáculo forma parte de la serie de presentaciones que el artista ha venido realizando en diferentes puntos del país, luego de su residencia artística en Punta Cana en 2022 y su participación en el festival Capitalia celebrado en Santo Domingo en 2024.

El concierto se desarrollará en un ambiente amplio y al aire libre, con áreas de gradas y el terreno central habilitados para el público, lo que permitirá una experiencia cómoda y de gran alcance.

Para el evento se prevé la aplicación de protocolos de seguridad y logística propios de espectáculos multitudinarios, incluyendo accesos organizados, áreas para venta de alimentos y bebidas, así como espacios acondicionados para personas con movilidad reducida.

Aún no se han dado a conocer los detalles sobre la venta de boletas ni la fecha exacta de la presentación. No obstante, los seguidores del artista han manifestado su entusiasmo por su regreso a Santiago, ciudad donde Juan Luis Guerra no se presenta desde hace más de dos décadas.

El Estadio Cibao, inaugurado en 1958 y reconocido por acoger grandes eventos deportivos y musicales, se prepara así para recibir a uno de los artistas más influyentes de la música latina, en un espectáculo que combinará su amplia capacidad con el alto nivel de producción que distingue los conciertos de Guerra.