Retiran representación legal a Amadeo Peralta en caso de Punta Rucia

Bartolo García

Puerto Plata.– Fue revocado el poder legal al abogado Amadeo Peralta en el proceso judicial relacionado con terrenos en Punta Rucia y Estero Hondo, donde representaba a los supuestos sucesores de Carlos López Western.

La decisión se produjo tras desacuerdos y contradicciones entre el jurista y sus representados, quienes manifestaron insatisfacción con su desempeño y procedieron a retirar formalmente su representación.

El hecho ha generado reacciones en sectores empresariales y de inversión del norte del país, que consideran esta medida como un paso importante para avanzar en un conflicto que, según afirman, ha limitado el desarrollo de la zona.

Diversos actores del ámbito turístico e inmobiliario han señalado que el litigio ha sido un obstáculo para la ejecución de proyectos estratégicos en Estero Hondo, un área con alto potencial para el turismo sostenible.

Asimismo, sostienen que las acciones legales atribuidas al abogado habrían retrasado iniciativas clave, afectando la atracción de inversiones y el crecimiento económico en Punta Rucia.

Fuentes cercanas al proceso indican que esta revocación abre una nueva etapa en el caso, con la expectativa de mayor claridad jurídica y menos trabas para futuros proyectos.

El proceso judicial continúa en los tribunales con nuevas representaciones legales, mientras crece el llamado de distintos sectores a garantizar seguridad jurídica y promover el desarrollo en la región.

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