ReSo saldrá a orientar a las comunidades ante la amenaza de ICE en NY

Por Ramón Mercedes

NUEVA YORK.- Las entidades Resistencia y Solidaridad (ReSo), una organización política comunitaria con base en la comunidad dominicana del Alto Manhattan, coordinada por el líder comunitario Luis Mayobanex Rodríguez, se movilizará para orientar a las comunidades ante la amenaza de ICE de inundar NY con agentes de Inmigración.

ReSo basará su labor en publicaciones compartidas de organizaciones como Inmigrantes de Nueva York (NYIC), Alto Manhattan para los Derechos del Inmigrante (NMCIR), The Legal Aid Society, Immigrant ARC Legal Help, y la Oficina del alcalde para Asuntos del Inmigrante (MOIA).

En consonancia con esta aspiración y en rechazo a la amenaza represiva del ICE, ReSo anuncia el inicio de la campaña dirigida a los inmigrantes en situación irregular, con el objetivo de explicar qué se debe y qué no se debe hacer en caso de ser abordados por agentes de inmigración.

ReSo precisa: mantener la calma; no oponer resistencia, discutir ni huir; informar que se ejercerá el derecho constitucional a guardar silencio; no responder preguntas sobre su condición migratoria, país de nacimiento o cómo llegó a EE.UU.

Además, se debe evitar mentir sobre el estatus migratorio, no proporcionar documentos falsos, y no firmar ningún documento del ICE sin un abogado presente; hacerlo podría implicar un consentimiento involuntario a la auto deportación.

Todas las personas tienen derecho a solicitar un abogado de inmigración, incluso a pedir una lista de abogados gratuitos (pro bono). En caso de ser ciudadano o tener un estatus legal, si tienes más de 18 años, debes llevar tus documentos contigo y mostrarlos si es necesario.

En caso de arresto, todas las personas tienen derecho a hacer una llamada a un familiar, un abogado o un grupo comunitario. Se recomienda memorizar un número de teléfono, sostiene ReSo en su comunicado de prensa.

Para esta campaña, utilizaremos medios tradicionales, redes sociales, y produciremos miles de folletos que se distribuirán en negocios y calles de nuestros vecindarios con alta presencia inmigrante, explica Mayobanex Rodríguez.