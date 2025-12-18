Rescatistas hallan 77 cuerpos de una sola familia en Gaza

Equipos de la Defensa Civil de Gaza recuperaron este jueves los restos de 77 integrantes de una misma familia que murieron tras bombardeos israelíes contra sus viviendas en el barrio de Rimal, al oeste de la ciudad de Gaza. Los cuerpos fueron trasladados posteriormente a un cementerio de la zona.

Mahmud al-Shubaki, responsable de la operación de rescate, explicó que 60 cuerpos fueron hallados entre los escombros de una de las casas, algunos de ellos en estado fragmentado, mientras que otros 17 restos habían sido enterrados de manera provisional cerca del lugar durante los enfrentamientos.

Las labores de búsqueda comenzaron el pasado lunes 15 y concluyeron este jueves, según informó la Defensa Civil, que reiteró las dificultades para acceder a maquinaria pesada. El organismo denunció que el bloqueo israelí de suministros limita gravemente la entrada de excavadoras y equipos necesarios para remover los escombros.

Desde la entrada en vigor del alto el fuego, el 10 de octubre, se han recuperado más de 600 cuerpos en distintos puntos de Gaza, aunque el Ministerio de Sanidad gazatí estima que miles de víctimas continúan sepultadas bajo los restos de edificios destruidos.

En abril, la Oficina de Medios del Gobierno de Gaza, administrada por Hamás, denunció que más de 2,180 familias palestinas extensas han sido completamente eliminadas como consecuencia de los ataques aéreos prolongados.

De acuerdo con cifras oficiales, desde el inicio de la ofensiva israelí en octubre de 2023, el número de palestinos fallecidos supera los 70,600, en su mayoría civiles, incluidos más de 20,000 niños, mientras que 171,145 personas han resultado heridas.