Resaltan avances alcanzados por Pro Consumidor en la gestión encabezada por Eddy Alcántara

Santo Domingo. – El Consejo Directivo del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) aprobó una resolución en la que reconoce los logros alcanzados por esa institución en la gestión del actual director ejecutivo, Eddy Alcántara, tanto en el ámbito nacional como internacional.

Los miembros del Consejo, presidido por el viceministro de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Ramón Pérez Fermín, e integrado por los miembros Hamlet Gutiérrez Mota, Jennifer Troncoso Soto, Víctor Manzanillo Heredia, Jesús Hernández Ortiz, Héctor Jáquez Valdez y Sergio Paulino Mateo, destacaron la vigilancia activa ejercida por Pro Consumidor en el mercado para proteger a las personas consumidoras.

En la resolución, resaltan que esta labor ha contribuido a la reducción a cero de las muertes por alcohol adulterado y a la eliminación de casos de afectación por el uso del denominado ácido del diablo.

También hacen referencia a los avances obtenidos en materia internacional, incluyendo la presidencia del organismo mundial Red Internacional de Protección al Consumidor y Aplicación de la Ley (ICPEN, por sus siglas en inglés) y la celebración en el país de una conferencia de alto nivel con la participación de representantes de más de 80 países.

Igualmente, se encuentra el reconocimiento hecho por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) firmada por Teresa Moreira, jefa de la División de Políticas de Competencia y Protección del Consumidor de ese órgano de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en la que se destaca “el liderazgo de la República Dominicana frente a los demás países del mundo”.

Asimismo, señalan que Eddy Alcántara se convirtió en el primer director ejecutivo del organismo en recibir un galardón de apoyo a los sectores productivos del país, otorgado por la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) el pasado 6 de noviembre.

A estos reconocimientos se suman otros otorgados por sectores del comercio, como el Consejo Nacional del Comercio en Provisiones (CNCP) y el Organismo Dominicano de Acreditación (ODAC).

Durante el acto, Alcántara agradeció a los miembros del Consejo Directivo por el respaldo expresado en su resolución.

“La voluntad política que se ha impregnado en la institución, además del ejemplo de transparencia que ha promovido el presidente de la República, Luis Abinader, son los que nos motivan a trabajar con compromiso y firmeza en procura de la protección de los derechos colectivos”, manifestó.

Concluyó señalando que todos los puntos fundamentales de la institución han sido cumplidos y que el próximo incumbente debe continuar con el espíritu de entrega que ha guiado la gestión durante los últimos años.