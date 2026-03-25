Reputación impulsa a la banca dominicana entre las mejores de la región

Bartolo García

SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA.– La banca dominicana se posiciona como la segunda con mejor reputación entre los consumidores en Latinoamérica y Estados Unidos, de acuerdo con el estudio RepCore® Banca 2026, elaborado por la consultora internacional Reputation Lab y presentado junto a la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA).

El informe, basado en más de 27,600 valoraciones de consumidores y realizado entre febrero y marzo de este año, coloca al sistema financiero dominicano solo por debajo de Honduras, superando a países como Nicaragua y El Salvador en percepción positiva.

Los resultados fueron dados a conocer durante un encuentro encabezado por ejecutivos de la ABA, incluyendo su presidenta Rosanna Ruiz, junto a representantes de Reputation Lab, quienes destacaron la solidez del sector en indicadores clave.

Según explicó la investigadora Natalia Arenzana, la banca dominicana mantiene una posición sólida en reputación, situándose por encima del promedio regional, lo que representa una ventaja competitiva importante para el país.

Entre los aspectos mejor valorados por los consumidores destacan el desempeño financiero, el comportamiento ético, la trayectoria, el liderazgo y el compromiso social de las entidades bancarias, factores que influyen directamente en la confianza del público.

El estudio también resalta que las dimensiones de compromiso social e integridad representan el 45.1 % de la reputación del sector en República Dominicana, confirmando la relevancia de estos elementos en la percepción de los usuarios.

Por su parte, Pamela Castillo, directora de Comunicación y Marketing de la ABA, señaló que estos resultados reflejan la importancia de continuar fortaleciendo la confianza de los clientes como base del crecimiento sostenible del sistema financiero.

Finalmente, Fernando Prado, socio de Reputation Lab, indicó que la reputación es un motor clave para generar valor, destacando que un aumento en el indicador RepScore se traduce en una mayor intención de recomendación, lo que refuerza el posicionamiento de la banca dominicana en la región.