República Dominicana y EE.UU. ejecutan operativo histórico contra narcolancha en el Caribe

Bartolo García

Santo Domingo, RD.– La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) informó este domingo que se incautaron 377 paquetes de cocaína tras el bombardeo de una lancha rápida por parte del Ejército de Estados Unidos en aguas del mar Caribe.

La embarcación, de tipo “Go Fast”, transportaba alrededor de mil kilos de cocaína y se dirigía hacia territorio dominicano, con la intención de usar al país como puente para el tráfico hacia Estados Unidos.

El ataque dejó como saldo la muerte de tres tripulantes, presuntos narcotraficantes, según detallaron las autoridades. El operativo se coordinó de manera conjunta con el Comando Sur (Southcom) y la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial Sur (JIATF-South).

La DNCD explicó que el hallazgo de los paquetes se produjo a 80 millas náuticas al sur de Isla Beata, en el suroeste de República Dominicana. Unidades de la Armada dominicana apoyaron el rastreo y recuperación de la droga.

Del total incautado, las autoridades confirmaron que 60 paquetes estaban destruidos por la explosión de la embarcación. Todos fueron enviados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) bajo cadena de custodia para determinar peso exacto y pureza.

El caso quedó en manos de la Fiscalía dominicana y la DNCD, que investigan las ramificaciones de esta operación de narcotráfico internacional y trabajan en la identificación de los responsables.

La DNCD destacó que esta es la primera vez en la historia que República Dominicana y Estados Unidos realizan una operación conjunta de este tipo contra el narcoterrorismo en la región del Caribe.

El viernes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó la operación y anunció que había ordenado personalmente el ataque contra la lancha sospechosa.

“Bajo mis órdenes, el Secretario de Guerra ordenó un ataque cinético letal contra un buque afiliado a una organización terrorista designada que realiza narcotráfico en el área de responsabilidad del Comando Sur”, afirmó el mandatario.

Trump agregó que la inteligencia militar confirmó que la embarcación transportaba narcóticos ilícitos en una ruta conocida por el tráfico, con el objetivo de “envenenar a estadounidenses”.

Según el comunicado, el ataque eliminó a tres narcoterroristas y no dejó bajas en las filas de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Trump cerró con un mensaje tajante: “¡Dejen de vender fentanilo, narcóticos y drogas ilegales en Estados Unidos y de cometer violencia y terrorismo contra estadounidenses!”.

Con esta acción, ya son tres embarcaciones asociadas al narcotráfico que han sido destruidas en aguas del Caribe sur, cerca de las costas venezolanas, desde agosto pasado, cuando Estados Unidos reforzó su presencia militar en la zona.

El propio presidente difundió un vídeo del ataque en el que se observa una lancha azul en movimiento, que segundos después explota tras ser impactada por un proyectil.

#DNCD #NarcoTráfico #Caribe #EEUU #RD