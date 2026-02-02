República Dominicana vence a Puerto Rico y mantiene paso firme en la Serie del Caribe

Bartolo García

La República Dominicana volvió a imponerse sobre Puerto Rico este lunes al vencer 5 carreras por 3 a los Cangrejeros de Santurce, en la segunda jornada de la Serie del Caribe, que se celebra en el estadio Panamericano de béisbol de Jalisco, México.

Con esta victoria, los Leones del Escogido, representantes dominicanos y campeones defensores, mejoraron su récord a 2-0, mientras que el conjunto puertorriqueño quedó con marca de 1-1 en el clásico caribeño.

El triunfo fue guiado por una sólida combinación de ofensiva y pitcheo, encabezada por Christian Adames y el lanzador zurdo Enny Romero.

Desde la primera entrada, la ofensiva dominicana marcó el ritmo del partido ante el abridor boricua Daryl Thompson, quien apenas pudo sacar dos outs antes de ser castigado con tres imparables y tres carreras.

Ese temprano ataque permitió al Escogido tomar ventaja rápida en el marcador y jugar con mayor comodidad el resto del encuentro.

Christian Adames fue una de las figuras ofensivas del partido al conectar dos dobles, convirtiéndose en el primer jugador de esta edición de la Serie del Caribe en lograr esa hazaña en un solo juego.

Con ese desempeño, Adames se unió a una lista selecta de jugadores, siendo el primero en hacerlo desde Ildemaro Vargas, de Venezuela, ante Puerto Rico en la edición de 2025.

Por su parte, Enny Romero tuvo una salida dominante al trabajar cinco entradas en blanco, permitiendo apenas tres imparables y una base por bolas, enfrentando a 19 bateadores.

Romero se acreditó la victoria (1-0) gracias a su control y efectividad, neutralizando por completo a la ofensiva de Santurce durante su actuación.

El relevo dominicano mantuvo el control del partido, pese a un intento de reacción de Puerto Rico, que logró anotar tres carreras para acercarse en el marcador.

En el noveno episodio, Jimmy Cordero se encargó de cerrar el partido y consiguió su segundo salvamento del torneo, permitiendo un hit y ponchando a un bateador.

Con este resultado, República Dominicana quedó sola en la primera posición del torneo, reafirmando su dominio reciente frente a Puerto Rico.

Desde 2019, los equipos dominicanos han ganado 10 de sus últimos 11 enfrentamientos ante los boricuas en Series del Caribe, incluyendo una racha de nueve triunfos consecutivos hasta 2024.

El triunfo también sirvió como revancha simbólica, luego de que Puerto Rico venciera a Dominicana en la final de la Serie del Caribe de Mexicali 2025.

La Serie del Caribe continuará en Jalisco con más enfrentamientos clave, mientras República Dominicana busca mantener su invicto y avanzar con paso firme hacia una nueva corona caribeña.