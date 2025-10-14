Santo Domingo: La República Dominicana será sede del XV Seminario Anual Latinoamericano sobre Gestión de Tesorerías Públicas del 28 al 30 de octubre de este año, informó el Tesorero Nacional.

Luis Rafael Delgado Sánchez indicó que al evento vendrán los tesoreros nacionales de los gobiernos de los países de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay que están agrupados en el Foro de Tesorerías Gubernamentales de América Latina (Fotegal).

El funcionario sostuvo que el acto inaugural será el martes 28 de octubre a las 9 de la mañana en el Barceló Bávaro Convention Center y durante tres días se realizarán paneles, talleres y conferencias sobres diferentes temas en el ámbito sobre gestión de tesorerías.

El Tesorero Nacional, quien también es el presidente de Fotegal para el periodo 2024-2025, agregó que ese encuentro brinda una plataforma para el intercambio de conocimientos y experiencias en la región y citó que en el cónclave también participarán organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional (FMI), entre otros.

Durante el seminario se tratarán diversos temas que buscan eficientizar y tecnificar las tesorerías gubernamentales de América Latina, con el fin de dotar a los gobiernos de mejores herramientas y recursos para las finanzas públicas.

Entre los expositores figuran Hernán Nobizelli, Tesorero General de Chile, quien abordará el tema Sostenibilidad Fiscal y Bonos Temáticos, Juan Araujo, Subtesorero General de Argentina, con “Aplicaciones que fortalecen servicios y procesos de Tesorería”.

También Patrick Cheng, del Banco Mundial, quien abordará el tema “Innovación Digital en las Finanzas: cómo la Tesorería del Banco Mundial viene explorando la Inteligencia Artificial y la Tokenización de activos digitales”, agregó el funcionario.

De igual forma, Daniela Torre Peláez, del Banco Interamericano de Desarrollo, quien encabezará el panel Guía Paso a Paso para la Emisión de Bonos Verdes.

En el XV Seminario Anual Latinoamericano sobre Gestión de Tesorerías Públicas que se realizará del 28 al 30 de octubre también participará Claudio Roberto Carrilho con el tema “Servicios de Recaudación Digital-Pagtesouro” y Claudio Vázquez Insfrán con la conferencia “Optimización de pagos a nómina en el tesorero Público: eficiencia y transparencia mediante la red bancaria”, entre otros expositores.

Es la segunda vez que el país es sede del Seminario Anual Latinoamericano sobre Gestión de Tesorerías Públicas que realiza el Foro de Tesorerías Gubernamentales de Latinoamérica (Fotegal), finalizó Luis Rafael Delgado Sánchez, Tesorero Nacional.