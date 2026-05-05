Gobierno suspende proyecto minero Romero tras rechazo ciudadano en San Juan

Bartolo García

El presidente Luis Abinader dispuso la paralización inmediata de cualquier actividad vinculada al proyecto minero Romero en la provincia de San Juan, en una decisión que responde a las preocupaciones expresadas por distintos sectores de la sociedad.

El mandatario explicó que la medida reafirma el compromiso del Gobierno con la escucha activa, la prudencia y la transparencia, destacando que la voluntad de la ciudadanía es un factor clave en la toma de decisiones de esta naturaleza.

“Este Gobierno escucha, con atención, respeto y responsabilidad”, expresó el jefe de Estado al dirigirse a la nación, subrayando que las inquietudes de la población deben ser atendidas de manera oportuna.

He dispuesto la detención inmediata de cualquier actividad relacionada con el proyecto minero Romero, en la provincia de San Juan.



Este proyecto se remonta a concesiones de exploración otorgadas en 2005 y reiteradas en 2010. Posteriormente, en 2015 y 2018 se renovaron y se… pic.twitter.com/YUvTu7OP0W — Luis Abinader (@luisabinader) May 5, 2026

Abinader sostuvo que, conforme a la Ley 64-00 sobre medioambiente, si existe un rechazo masivo de la población hacia un proyecto de esta categoría, no es viable su continuidad, por lo que procedió a ordenar la suspensión de las actividades.

El presidente recordó que el proyecto Romero no es reciente, ya que sus orígenes se remontan a concesiones de exploración otorgadas en 2005, las cuales fueron reiteradas en 2010 y posteriormente renovadas en los años 2015 y 2018.

Asimismo, aclaró que durante su gestión el proyecto se encontraba únicamente en fase de evaluación ambiental, sin contar con autorización para su explotación, lo que permitió tomar la decisión sin afectar operaciones productivas en curso.

El mandatario insistió en que la prioridad del Gobierno es garantizar el bienestar de la población y la protección del medioambiente, asegurando que todas las decisiones se tomarán con base en la ley y el interés nacional.

Esta disposición ha sido interpretada como una señal de apertura al diálogo y de respeto a las demandas sociales, en un contexto donde el tema minero ha generado amplios debates en el país.

Finalmente, Abinader reiteró que su compromiso es con el futuro de la nación, afirmando que la gestión gubernamental continuará actuando con responsabilidad frente a proyectos que impacten el entorno y la calidad de vida de los dominicanos.