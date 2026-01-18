República Dominicana se posiciona como referente regional de estabilidad y gobernabilidad

Bartolo García

La República Dominicana figura entre los países con mejor desempeño institucional en América Latina, de acuerdo con los resultados del Índice de Riesgo Político en América Latina 2026, elaborado por el Centro de Estudios Internacionales de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

El informe, que alcanza su sexta edición anual, evalúa los principales factores de riesgo político en la región y destaca al país caribeño por mantener avances democráticos sostenidos, incluso en un contexto latinoamericano marcado por la polarización, la inseguridad y la debilidad institucional en varios Estados.

Según el estudio, la República Dominicana presenta procesos políticos relativamente ordenados, con continuidad institucional y menor probabilidad de escenarios de ruptura democrática en comparación con otras naciones del continente.

Este comportamiento fortalece la percepción del país como un entorno político confiable, un elemento clave para la atracción de inversiones, la planificación a largo plazo y el impulso del desarrollo sostenible.

El índice subraya además que el país exhibe una baja tasa relativa de homicidios y una menor incidencia de hechos vinculados a economías criminales, en contraste con las tendencias que predominan en amplias zonas de América Latina.

Este punto cobra especial importancia, ya que el informe identifica la expansión del crimen organizado como uno de los principales riesgos para la estabilidad política y social de la región en los próximos años.

Otro aspecto valorado positivamente es el avance de la República Dominicana en la formulación de una estrategia nacional de inteligencia artificial, considerada una herramienta clave para la modernización del Estado y el fortalecimiento de las políticas públicas.

El estudio señala que este enfoque coloca al país entre los que comienzan a incorporar la tecnología como un factor estratégico para mejorar la competitividad económica y la eficiencia institucional.

El Índice de Riesgo Político en América Latina 2026 fue presentado el pasado 14 de enero por Jorge Sahd, director del CEIUC, y Daniel Zovatto, investigador sénior, quienes coincidieron en que el año 2026 será decisivo para el rumbo político del hemisferio.

Durante la presentación, los editores dialogaron con cinco especialistas en política y relaciones internacionales, quienes analizaron los desafíos que enfrenta la región en materia de gobernabilidad, seguridad y cohesión social.

El informe fue elaborado con la participación de expertos, líderes de opinión, autoridades y académicos especializados en relaciones internacionales, con el objetivo de identificar los diez factores clave que incidirán en la estabilidad política regional.

Entre esos factores se destacan la calidad de las instituciones democráticas, la capacidad de respuesta del Estado, la seguridad ciudadana y la adaptación a los cambios tecnológicos y económicos.

En ese escenario regional complejo, la República Dominicana aparece como un caso de desempeño favorable, con condiciones que le permiten enfrentar con mayor solidez los retos políticos y sociales de los próximos años.

El análisis también resalta que la estabilidad institucional dominicana contribuye a generar confianza tanto a nivel interno como externo, un elemento esencial para el crecimiento económico sostenido.

Finalmente, el Índice de Riesgo Político en América Latina 2026 reafirma el papel de la República Dominicana como un referente de estabilidad en la región, en momentos en que muchos países enfrentan escenarios de alta incertidumbre política.

Este posicionamiento refuerza la imagen del país como un actor confiable dentro del contexto latinoamericano, con capacidad para consolidar sus avances institucionales y proyectarse hacia el futuro con mayor resiliencia.