República Dominicana se afianza como hub aéreo y logístico regional con avances históricos en conectividad

Bartolo García

Santo Domingo, RD. – El presidente Luis Abinader presentó este lunes los resultados más recientes de la aviación civil dominicana, resaltando que el país ha alcanzado niveles récord en seguridad operacional, modernización de aeropuertos, conectividad internacional y digitalización de procesos.

Abinader aseguró que la República Dominicana se consolida como un hub aéreo y logístico estratégico en la región, integrando a su crecimiento la política de cielos abiertos que ha permitido expandir la red de conexiones aéreas.

El país ocupa el segundo lugar en conectividad aérea en Latinoamérica, pasando de 878 a 1,096 rutas aéreas operadas entre 2020 y 2025, un salto que marca un antes y un después en la capacidad del país de conectarse con el mundo.

El impacto económico de este desarrollo se proyecta en US$15 mil millones en ingresos directos e indirectos, un aporte equivalente al 11 % del PIB vinculado al turismo, además de la generación de más de 40 mil empleos directos y 540 mil indirectos hacia finales de 2025.

El mandatario reconoció que estos logros son fruto del trabajo conjunto de instituciones como la Junta de Aviación Civil (JAC), el Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), el Departamento Aeroportuario (DA) y la Dirección General de Aduanas (DGA).

Reformas legales y nuevos marcos regulatorios

Abinader destacó las leyes 57-23 y 17-24, las cuales han fortalecido el marco normativo de la aviación civil, incentivando la competitividad y regulando aspectos clave como la operación de drones, la navegación aérea, la meteorología aeronáutica y la capacitación de técnicos.

Conectividad aérea en expansión

En 2025, el país registra 365 aerolíneas activas, de las cuales 13 son nacionales, más del doble que en 2020. El número de asientos disponibles de aerolíneas dominicanas aumentó en un 365 %, pasando de 695 a 3,232 en solo cinco años.

Nuevas compañías como Arajet y Sky High Aviation han fortalecido la oferta de vuelos, conectando a la República Dominicana con 414 destinos en 75 países.

Además, en los últimos cinco años se han suscrito 50 acuerdos bilaterales, dentro de los 73 que tiene el país, con naciones clave como Estados Unidos, Canadá, España, Argentina, Guyana y Egipto.

Seguridad, innovación y digitalización

En seguridad aérea, el IDAC alcanzó un 86.19 % de cumplimiento con los estándares de la OACI, manteniendo además la Categoría I de la FAA, lo que garantiza la confianza internacional en la aviación dominicana.

La digitalización ha transformado los procesos con herramientas como la Ventanilla Única de Inversión Aero-Administrativa, el e-ticket migratorio, el sistema Auto Gate y la próxima implementación del pasaporte electrónico, además de la integración al programa Global Entry de Estados Unidos.

Infraestructura aeroportuaria en marcha

El Departamento Aeroportuario impulsa la modernización de Las Américas, Puerto Plata y Montecristi, y apoya proyectos de gran escala como la nueva terminal en Punta Cana y la expansión del Aeropuerto del Cibao.

El Estado también construye por primera vez aeropuertos de manera directa: el Aeropuerto Internacional de Cabo Rojo (Pedernales) y el Aeropuerto Doméstico El Granero del Sur (San Juan), ambos claves para la conectividad nacional y regional.

Proyección internacional y logística

En noviembre de 2025, el país será sede de la cumbre ICAN 2025 de la OACI, con la participación de más de 20 Estados para la firma de nuevos convenios bilaterales.

Asimismo, la llegada de Amazon Air Cargo, con 7 vuelos semanales y capacidad de 770 toneladas métricas, refuerza la posición de la República Dominicana como hub logístico regional.

El presidente Abinader concluyó asegurando que la República Dominicana se proyecta como un destino estratégico para la aviación global, “consolidando un modelo de desarrollo basado en innovación, apertura y visión de futuro”.