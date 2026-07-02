República Dominicana registra histórico crecimiento turístico y proyecta superar los 12 millones de visitantes

Bartolo García

La República Dominicana alcanzó un nuevo récord en la industria turística al recibir 6,616,671 visitantes entre enero y junio de 2026, de acuerdo con datos presentados por el ministro de Turismo, David Collado. La cifra representa un crecimiento de 7.7 % respecto al mismo período de 2025 y de 11 % en comparación con 2024, consolidando al sector como uno de los principales motores de la economía nacional.

Durante su tradicional presentación de resultados, el funcionario explicó que el total corresponde a 4,963,542 turistas que ingresaron por vía aérea y 1,653,129 cruceristas por vía marítima, desempeño que permite proyectar que el país cerrará el año con más de 12 millones de visitantes, una cifra sin precedentes para el turismo dominicano.

Solo en el mes de junio, el país recibió 975,012 visitantes, reflejando un incremento del 6 % en comparación con junio de 2025. De ese total, 816,517 llegaron por vía aérea y 158,495 mediante cruceros, manteniendo una tendencia de crecimiento sostenido frente a los últimos años y superando ampliamente los niveles registrados antes de la pandemia.

En cuanto a los mercados emisores, Estados Unidos se mantuvo como el principal país de origen de los turistas, aportando el 53 % de las llegadas, seguido por Colombia (8 %), Canadá (7 %), Puerto Rico y Argentina (5 % cada uno), Reino Unido y Chile (3 %), y México (2 %). Asimismo, los aeropuertos de Punta Cana, Las Américas y Cibao concentraron la mayor parte del tráfico aéreo internacional durante junio.

El informe también destacó que la ocupación hotelera alcanzó un promedio del 71 % durante el primer semestre, mientras que el nivel de satisfacción de los visitantes obtuvo una calificación de 4.4 sobre 5, reflejando la buena percepción del destino. Además, el 92 % de los turistas manifestó su intención de regresar y el 60 % aseguró que recomendaría visitar la República Dominicana.

David Collado afirmó que estos resultados evidencian el excelente momento que vive el turismo nacional y reiteró que el país continúa fortaleciendo su posicionamiento internacional. El ministro aseguró que, de mantenerse el ritmo de crecimiento, la República Dominicana superará los 12 millones de visitantes al cierre de 2026, estableciendo un nuevo hito para el desarrollo económico y turístico del país.