República Dominicana reafirma su dominio global en la industria de cigarros premium

Bartolo García

New Orleans, Estados Unidos.– La República Dominicana continúa consolidándose como líder mundial en la elaboración y exportación de cigarros premium, según informó el director del Instituto del Tabaco de la República Dominicana (INTABACO), Iván Hernández Guzmán, durante su participación en una importante convención internacional celebrada en Estados Unidos.

El funcionario explicó que actualmente la industria tabacalera dominicana produce más de 196 millones de cigarros premium hechos a mano cada año, una cifra que fortalece la posición del país como referente internacional en este sector de alta demanda.

Hernández Guzmán señaló que gran parte de esta producción es exportada a 148 países, manteniéndose Estados Unidos como el principal socio comercial y mercado de destino para los cigarros dominicanos, reconocidos por su alta calidad y tradición artesanal.

Asimismo, destacó que República Dominicana ocupa el segundo lugar a nivel global en este renglón, solo superada por Nicaragua, reafirmando la fortaleza de una industria que genera empleos, divisas y prestigio internacional para el país.

Estas declaraciones fueron ofrecidas durante la Convención de la Asociación de Cigarros Premium de los Estados Unidos, denominada PCA 26: Back in the Big Easy, realizada en el New Orleans Ernest Memorial Convention Center, donde participaron representantes de PROCIGAR y ADOCITAB junto a importantes actores de la industria.

El director de INTABACO resaltó que esta fue la primera vez que la institución participa como invitada en este evento internacional, considerado un espacio clave para el intercambio comercial, la innovación, la promoción y el posicionamiento del tabaco dominicano ante más de 250 expositores y más de 5,000 visitantes.

Durante la convención, numerosas tabacaleras dominicanas exhibieron sus productos y servicios en modernos stands que atrajeron la atención de miles de visitantes, además de la tradicional Noche de Cigarros Dominicanos organizada por PROCIGAR, donde se resaltó la excelencia del producto nacional.

Hernández Guzmán explicó que los cigarros premium dominicanos son valorados mundialmente por su elaboración totalmente artesanal, su sabor, añejamiento prolongado, aroma equilibrado, combustibilidad, textura y la armonía en su composición de aceites y nicotina.

Finalmente, recordó que en el país se cultivan variedades premium como Olor Dominicano, Piloto Cubano, San Vicente, Havanensis, Criollos Locales e Introducidos e INTABACO T-13, utilizadas por importantes empresas como La Aurora, Tabacalera Fuente, Davidoff, La Flor Dominicana, Casa Carrillo y General Cigar Dominicana, entre otras grandes marcas del sector.