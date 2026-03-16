República Dominicana obtiene medallas de oro, plata y bronce en el Torneo Giraldilla 2026, en Cuba

SANTO DOMINGO, R.D.- La selección nacional de bádminton logró las medallas de oro, plata y bronce en el XXIV Torneo Internacional Giraldilla 2026, que se disputó del 11 al 15 del mes en curso en La Habana, Cuba.

La delegación criolla superó su actuación de la pasada edición en la que obtuvo medallas de plata y bronce en las modalidades doble femenino y mixto, respectivamente.

En esta ocasión, la bandera tricolor brilló en lo más alto del podio en la modalidad doble femenina representada por Claritza Pie y Nairoby Jiménez, quienes superaron a las cubanas Leyanis Contreras Cabeza y Taymara Oropesa Pupo, y a las también dominicanas Alissa Juleisi Acosta y Daniela Acosta, quienes empataron en la tercera posición.

La República Dominicana se quedó con la plata en la modalidad doble mixto, representada por Nairoby Jiménez y Yonatan Linárez, quienes fueron superados por los cubanos R. Herrera Vázquez y Taymara Oropesa Pupo.

La pareja compuesta por Víctor Alexander Ovalles Mordán y Ernick Zorrilla se quedó con el bronce en doble masculino, tras ser superada por los estadounidenses Kathiravu Concheepuram Manivan y Mukil Nambikuman.

En doble femenino bronce, Alissa Juleixi Acosta y Daniela Acosta fueron doblegadas por las cubanas Leyanis Contreras Cabeza y Taymara Oropesa, para quedarse con el bronce.

Nelson Javier Ozuna: “Estamos avanzando”

Sobre esta última participación en La Habana, Cuba, el presidente de la Federación Dominicana de Bádminton, Nelson Javier Ozuna, resaltó el gran avance que ha tenido esta disciplina en los últimos años.

Javier Ozuna destacó que para este compromiso el equipo se había preparado intensamente, revelando el gran momento de forma que presentan los jugadores Ernick Zorrilla, Anderson Taveras, Jhonatan Linárez, Víctor Ovalle, Nairoby Jiménez, Daniela Acosta, Claritza Pie, Juleixi Acosta, quienes son dirigidos por los técnicos Maykel Moreno, entrenador; Manuel Fernando, psicólogo, y Wilton Tavárez, entrenador.

Recordó la brillante actuación del seleccionado criollo en 2025, destacando la labor de Alba Jiménez y Clarisa Pie, en doble femenino; mientras que la dupla Anderson Taveras y Gabriela Acosta se destacó en doble mixto.

El presidente de la FEDOBAD aprovechó la ocasión para agradecer la colaboración del ministro de Deportes y Recreación, Kelvin Cruz; al presidente del Comité Olímpico Dominicano, Garibaldi Bautista, y al director ejecutivo del Instituto Nacional de Educación (INEFI), Alberto Rodríguez Mella. (Molivo Press).