República Dominicana mejora su posición en transparencia presupuestaria a nivel global

Bartolo García

La República Dominicana alcanzó una puntuación de 82 sobre 100 en el pilar de transparencia de la Encuesta de Presupuesto Abierto 2025, según los resultados presentados por el International Budget Partnership y la Fundación Solidaridad.

Este estudio, considerado el único instrumento independiente de evaluación presupuestaria a nivel mundial, analiza el desempeño de 83 países en áreas como transparencia, participación pública y vigilancia institucional dentro del proceso presupuestario.

El resultado obtenido por el país supera el umbral de 61 puntos establecido como indicador de un nivel adecuado de información pública, permitiendo a la ciudadanía comprender las decisiones fiscales y participar en el debate económico.

Este logro forma parte de una evolución sostenida en los últimos años, pasando de 51 puntos en 2015 a 82 en 2025, reflejando el trabajo continuo de la Dirección General de Presupuesto en la mejora de la calidad y disponibilidad de los documentos presupuestarios.

No obstante, el informe recomienda fortalecer la divulgación de información sobre la ejecución presupuestaria, con el objetivo de garantizar mayor control ciudadano, prevenir irregularidades y aumentar la confianza en las instituciones públicas.

En cuanto a la participación pública, el país alcanzó 52 puntos, mostrando avances en mecanismos como consultas y consejos de desarrollo, aunque se sugiere ampliar la inclusión de sectores subrepresentados en el proceso.

Finalmente, en el ámbito de vigilancia presupuestaria, la República Dominicana obtuvo 56 puntos, una calificación considerada limitada, lo que evidencia la necesidad de fortalecer el rol del Congreso Nacional y de la Cámara de Cuentas, así como avanzar hacia la creación de una institución fiscal independiente que eleve la calidad del debate y la supervisión del gasto público.