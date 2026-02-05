República Dominicana liderará agenda regional de gobierno digital al asumir presidencia de la Red GEALC en 2026

Bartolo García

La República Dominicana fue elegida para presidir en 2026 la Red Interamericana de Gobierno Digital (Red GEALC), además de convertirse en sede oficial de su Reunión Ministerial, el principal espacio político de coordinación sobre modernización del Estado en la región.

Esta designación consolida el liderazgo dominicano en materia de transformación digital y modernización de los servicios públicos, posicionando al país como un referente en innovación gubernamental.

El anuncio implica que desde territorio dominicano se articularán las principales decisiones estratégicas sobre gobierno digital en América Latina y el Caribe durante todo el año 2026.

El director general de la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC), Edgar Bastista, valoró la designación como un reconocimiento al avance institucional logrado por el país.

“Esta responsabilidad refleja el camino recorrido en transformación digital y nos compromete a seguir impulsando una agenda regional basada en cooperación, innovación y tecnología responsable”, expresó el funcionario.

La presidencia de la Red GEALC permitirá a la República Dominicana influir directamente en la definición de políticas regionales vinculadas a servicios públicos digitales, interoperabilidad de plataformas estatales y modernización administrativa.

Asimismo, el país será anfitrión de la Reunión Ministerial que se celebrará entre septiembre y octubre de 2026, donde participarán ministras, ministros y altas autoridades responsables de las políticas digitales de los países miembros.

Este encuentro servirá como espacio de alto nivel para compartir experiencias, evaluar avances y definir estrategias conjuntas frente a los desafíos tecnológicos de la región.

Como sede y presidente de la red, el país liderará discusiones sobre ciberseguridad, protección de datos, uso ético de la inteligencia artificial y mejora de la atención ciudadana mediante herramientas digitales.

La OGTIC será la institución encargada de coordinar los trabajos técnicos y organizativos, alineados con la visión del Gobierno dominicano de fortalecer la transparencia y eficiencia estatal.

Las autoridades destacaron que esta responsabilidad permitirá fortalecer las capacidades institucionales del país mediante cooperación técnica con otros gobiernos y organismos internacionales.

Además, abrirá oportunidades para atraer conocimientos, innovación y proyectos piloto que impulsen aún más la digitalización de los servicios públicos dominicanos.

El liderazgo en la Red GEALC también facilitará el intercambio de buenas prácticas regionales, permitiendo adaptar soluciones exitosas a la realidad local.

Expertos consideran que esta designación refuerza la imagen del país como un Estado moderno, con visión estratégica y compromiso con la transformación tecnológica.

Con este rol protagónico, la República Dominicana reafirma su apuesta por un gobierno más ágil, transparente y centrado en el ciudadano.

La presidencia de la Red GEALC en 2026 marca un nuevo capítulo en la proyección internacional del país como motor de innovación pública en América Latina y el Caribe.