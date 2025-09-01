República Dominicana lidera la agenda estratégica en la Cumbre Global de Inteligencia y Estrategia

Bartolo García

Santo Domingo, RD. – La capital dominicana se convirtió en epicentro del análisis geopolítico y estratégico con la celebración de la 2da Cumbre Global de Inteligencia y Estrategia (I+E), evento que reunió a los especialistas más influyentes de Hispanoamérica para abordar los desafíos y oportunidades que enfrenta la región en materia de seguridad, estrategia y soberanía tecnológica.

El encuentro tuvo lugar en el Hotel Catalonia Santo Domingo, bajo la organización de la Escuela Internacional de Inteligencia y Estrategia GOBERNA, y congregó a representantes de organismos públicos, fuerzas armadas, sector empresarial y académico en una jornada de seis horas de conferencias magistrales, paneles especializados y espacios de intercambio estratégico.

Durante el discurso inaugural, Roberth Bazán, director de Grupo Goberna, señaló que el foro “no es solo un espacio de análisis, sino una plataforma de articulación para que la inteligencia y la estrategia se conviertan en herramientas reales de transformación y protección en Hispanoamérica”.

Los anfitriones, Juan José Eusebio y Clariluz Ortiz, destacaron la importancia de que República Dominicana forme parte activa de la conversación hemisférica sobre inteligencia aplicada y ciberseguridad, subrayando el rol del país en la construcción de un nuevo enfoque de seguridad regional.

En palabras de Ortiz, “la estrategia y la información son hoy pilares de la seguridad nacional y empresarial. Reunir a esta comunidad de expertos aquí es un paso firme hacia una cultura de preparación y resiliencia estratégica”.

La cumbre se estructuró en torno a dos ejes temáticos fundamentales: Inteligencia y Contrainteligencia y Ciberinteligencia. Estos enfoques fueron presentados como claves para la protección de datos, la defensa de la soberanía digital y la gestión de crisis institucionales.

Entre los temas abordados destacaron: el análisis y toma de decisiones en escenarios críticos; el blindaje institucional frente a amenazas externas; la defensa de la soberanía tecnológica en un mundo interconectado; y la regulación internacional de armas y control estratégico.

El panel de expositores incluyó a especialistas nacionales e internacionales como Juan José Eusebio, de la Armada de la República Dominicana; Clariluz Ortiz, consultora en comunicación política; el embajador Claudio Peguero, encargado de Asuntos Cibernéticos de Cancillería; y el capitán de navío Félix Quintín Ferrera, director de Entrenamiento de las Fuerzas Especiales de la Armada.

También participaron Andrés Peñaranda, experto en seguridad y defensa; Gersy Mateo Medina, de la Contraloría General; Francisca de los Santos, de la Escuela de Inteligencia Naval; y representantes internacionales como Rebecca C. González, de Homeland Security Investigations, y Alexis Torres Ríos, exsecretario de Seguridad Pública de Puerto Rico y veterano de la 82nd Airborne Division.

Cada expositor recibió un reconocimiento oficial por su contribución al fortalecimiento de la inteligencia estratégica regional, mientras que los participantes obtuvieron certificados avalados por Goberna, lo que refuerza la dimensión académica y profesional del evento.

La Escuela Internacional de Inteligencia y Estrategia GOBERNA, organizadora del foro, cuenta con especialistas vinculados a agencias como la CIA, el FBI y organismos de inteligencia de Colombia, Perú, España y México, y tiene como misión fortalecer las capacidades estratégicas de gobiernos, empresas y organizaciones frente a los retos de la era digital.

Uno de los momentos más destacados de la jornada fue la reflexión sobre cómo la OCS y otros bloques internacionales han promovido agendas comunes en inteligencia, planteando la posibilidad de fortalecer la cooperación multilateral desde el Caribe y América Latina.

Los expertos coincidieron en que la República Dominicana ha demostrado liderazgo regional al acoger un evento de esta magnitud, consolidando su rol como plataforma de diálogo estratégico en un momento global caracterizado por la incertidumbre, la aceleración tecnológica y los desafíos de seguridad híbrida.

La cumbre concluyó con el compromiso de seguir promoviendo espacios de formación, actualización y cooperación internacional, consolidando a Santo Domingo como un referente en la agenda de inteligencia y estrategia en Hispanoamérica.