Ulises Rodríguez impulsa alianza entre Santiago y Nueva York para atraer inversiones y fortalecer el comercio

Delegación empresarial y gubernamental estadounidense explora oportunidades de cooperación económica con la región del Cibao

Bartolo García

SANTIAGO.– El alcalde Ulises Rodríguez recibió una delegación de alto nivel integrada por representantes de los sectores público y privado de la ciudad de Nueva York, como parte del seguimiento al acuerdo de cooperación suscrito entre el Estado de Nueva York y la República Dominicana para fortalecer los vínculos comerciales, institucionales y de inversión.

La visita fue coordinada con el apoyo del cónsul general dominicano en Nueva York, Jesús Vásquez Martínez, y reunió a funcionarios y empresarios interesados en identificar oportunidades de negocios entre ambas jurisdicciones. La misión estuvo encabezada por la vicecónsul Dixy Lee Julissa Hernández Durán, junto a representantes de la Oficina de la Gobernadora Kathy Hochul y de la Agencia para el Desarrollo del Estado de Nueva York.

Durante el encuentro, celebrado en el Salón Juan Pablo Duarte del Ayuntamiento de Santiago, Ulises Rodríguez destacó la importancia de continuar creando oportunidades para el sector productivo nacional y fortalecer el crecimiento económico de la región Norte. Indicó que Santiago se ha consolidado como uno de los principales polos de desarrollo de la República Dominicana y posee las condiciones necesarias para atraer nuevas inversiones.

Por su parte, Hope Knight, presidenta de la Agencia para el Desarrollo del Estado de Nueva York, resaltó las ventajas competitivas de la República Dominicana, entre ellas la estabilidad económica, la seguridad jurídica y el potencial de sectores estratégicos para el establecimiento de alianzas comerciales y empresariales.

La vicecónsul Dixy Lee Julissa Hernández Durán afirmó que, apenas cinco meses después de la firma del acuerdo de entendimiento entre Nueva York y la República Dominicana, ya comienzan a observarse resultados concretos orientados a fortalecer las relaciones comerciales y promover intercambios basados en la transparencia y el beneficio mutuo.

La misión empresarial incluyó representantes de compañías vinculadas a los sectores de salud, alimentos, tecnología, productos sostenibles, moda, industria editorial, vinos, fragancias y equipos especializados, quienes participaron en una jornada de networking y exploraron posibles oportunidades de colaboración con empresarios de Santiago y la región del Cibao.

Como resultado del encuentro, ambas partes acordaron desarrollar una agenda de trabajo para finales de este año en el Estado de Nueva York, donde empresarios dominicanos participarán en reuniones orientadas a promover alianzas estratégicas, atraer inversiones y fortalecer los lazos comerciales entre Nueva York y Santiago, consolidando una relación de cooperación con visión de crecimiento y desarrollo económico.

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