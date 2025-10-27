República Dominicana inaugura el 7mo Congreso Internacional de Turismo de Salud y Bienestar

Bartolo García

Santo Domingo, RD. – Con la participación de líderes nacionales e internacionales, la Asociación Dominicana de Turismo de Salud (ADTS) y AF Comunicación Estratégica inauguraron el 7mo Congreso Internacional de Turismo de Salud y Bienestar, durante un elegante cóctel celebrado en el Gran Salón del Hotel JW Marriott Santo Domingo, que marcó el inicio de uno de los eventos más importantes del sector en América Latina.

La ceremonia de apertura estuvo encabezada por el doctor Alejandro Cambiaso, presidente de la ADTS; Amelia Reyes Mora, vicepresidenta de la asociación y presidenta de AF Comunicación Estratégica; y el ministro de Salud Pública, doctor Víctor Atallah, quien tuvo a su cargo las palabras de bienvenida oficiales al congreso.

En su intervención, Atallah destacó la importancia del turismo de salud como un motor de desarrollo sostenible para la República Dominicana, resaltando los avances logrados en infraestructura médica, calidad de los servicios y certificaciones internacionales. “Estamos comprometidos con fortalecer las políticas públicas que fomenten la inversión en salud, la innovación tecnológica y la excelencia en la atención médica”, afirmó.

Por su parte, el doctor Alejandro Cambiaso expresó que este encuentro internacional representa un hito en la consolidación del país como un referente en turismo médico y bienestar en el Caribe y América Latina. “Nos enorgullece ser parte del esfuerzo articulado que ha posicionado a la República Dominicana como líder regional, gracias a la colaboración público-privada y al impulso de la calidad y la innovación”, señaló.

Eduard Gottschalk, Amelia Reyes Mora, Maite del Toro y Alejandro Cambiaso

Mientras tanto, Amelia Reyes Mora subrayó el papel de la comunicación en el crecimiento del sector: “La comunicación estratégica ha sido un pilar en el posicionamiento del turismo de salud a nivel nacional e internacional. Gracias a un enfoque ético y especializado, hemos consolidado la confianza y la competitividad del país en este ámbito”.

Durante la ceremonia, se entregaron reconocimientos a instituciones y profesionales destacados. El HOMS Health Wellness Center fue galardonado por su visión innovadora al integrar servicios médicos, hoteleros y de convenciones con altos estándares internacionales. El premio fue recibido por el doctor Rafael Sánchez Español.

Asimismo, se reconoció al doctor Henry Gallardo por su liderazgo en la Federación Internacional de Hospitales, y a la Fundación Santa Fe de Bogotá, por su aporte a la transferencia de conocimientos y cooperación internacional en el ámbito sanitario.

El evento reunió a autoridades gubernamentales, representantes diplomáticos, inversionistas, empresarios, profesionales de la salud y del turismo, quienes coincidieron en la importancia de fortalecer las sinergias público-privadas para seguir impulsando la competitividad del país en el mercado internacional.

Con el apoyo de más de 60 marcas patrocinadoras y media partners, el congreso incluye una agenda de siete paneles y tres conferencias magistrales, donde expertos nacionales e internacionales abordarán temas sobre innovación hospitalaria, sostenibilidad, turismo de retiro y salud digital.

Los organizadores destacaron que este encuentro se consolida como un espacio clave para la inversión, el intercambio de conocimientos y la promoción de la República Dominicana como destino médico de clase mundial.

La Asociación Dominicana de Turismo de Salud (ADTS) reafirmó su compromiso con la mejora continua, la acreditación internacional y la creación de alianzas estratégicas que fortalezcan la marca país y la calidad de los servicios de salud dominicanos.

Por su parte, AF Comunicación Estratégica, entidad coorganizadora, reiteró su misión de impulsar la reputación institucional y la visibilidad global de las marcas a través de estrategias integrales de comunicación y relaciones públicas.

El ministro Víctor Atallah concluyó reiterando el apoyo del Gobierno a los proyectos que integran salud, innovación y turismo, asegurando que la República Dominicana continuará trabajando para mantener su liderazgo regional.

Con este séptimo congreso, el país reafirma su posición como referente en turismo médico y bienestar, destacando su capacidad para ofrecer servicios de salud de alta calidad combinados con la reconocida hospitalidad dominicana.

