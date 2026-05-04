Por Asiaraf Serulle

En una situación de emergencia, cada segunda cuenta. Este es el segundo artículo de una serie de tres, luego de haber publicado la semana pasada “¿Grabar o salvar una vida?”. Lo que estamos viviendo como sociedad nos obliga no solo a reflexionar, sino también a asumir una responsabilidad más clara: tomar decisiones que prioricen la vida por encima de la búsqueda de visibilidad en redes sociales.

Más allá de lo que vemos a diario, hay una pregunta que debemos hacernos con honestidad: ¿estamos realmente preparados para actuar en una emergencia? En muchos casos, la respuesta es no, y esa falta de preparación explica por qué tantas personas dudan, se paralizan o terminan limitándose a observar lo que ocurre a su alrededor.

Cada vez es más frecuente ver escenas donde, en lugar de actuar, las personas tienen el celular en la mano mientras alguien necesita ayuda. No se trata de un hecho aislado, sino de una conducta que se ha ido normalizando y que refleja una debilidad en la forma en que estamos respondiendo como sociedad ante situaciones críticas.

Conviene decirlo con claridad: cuando una vida está en riesgo, grabar no puede ser la primera reacción. No se trata de prohibir el uso de la tecnología, sino de entender que existen prioridades. Mientras alguien se concentra en captar una imagen, puede estar dejando de hacer algo que sí tiene un impacto real, como llamar al 911, alertar a las autoridades, despejar el área o asistir dentro de sus posibilidades.

El problema no es la tecnología en sí, sino el uso que le estamos dando y, sobre todo, lo que estamos dejando de hacer por utilizarla. Hemos llegado a un punto en el que, en algunos casos, la necesidad de grabar, compartir o volverse viral está desplazando lo esencial: actuar con responsabilidad frente a una emergencia. Esa no puede ser la conducta que nos defina.

También es necesario reconocer una realidad de fondo: en nuestro país no hemos construido una cultura de preparación frente a situaciones de emergencia. La formación en primeros auxilios, el manejo básico de riesgos o la forma adecuada de actuar ante un accidente no forman parte de la vida cotidiana de la mayoría de los ciudadanos, y eso se evidencia en los momentos donde más se necesita actuar.

No basta con tener la intención de ayudar; es necesario saber cómo hacerlo. Una llamada oportuna, una acción responsable o incluso evitar una intervención incorrecta puede marcar una diferencia significativa.

Por eso, como sociedad, debemos avanzar hacia algo más que la reacción del momento. Es necesario promover la capacitación, la orientación y el conocimiento básico que permitan a las personas responder con responsabilidad cuando una vida está en riesgo. Solo así se podrá generar la confianza necesaria para actuar de manera correcta.

Cuando una persona está preparada, no duda, actúa. Ese es el punto al que debemos aspirar: no solo dejar de grabar, sino saber qué hacer en su lugar.

Porque cuando alguien necesita ayuda, no basta con estar presente. Es necesario responder, y en ese momento, la prioridad nunca puede ser el contenido, sino la vida.