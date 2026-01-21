República Dominicana impulsa el liderazgo turístico regional con récord histórico de visitantes

El turismo en República Dominicana y Centroamérica registró un crecimiento sostenido durante 2025, consolidando a la región como uno de los destinos más dinámicos del hemisferio, al alcanzar un total de 30.6 millones de visitantes, según datos de la Agencia de Promoción Turística de Centroamérica (CATA).

De acuerdo con la agencia regional, el flujo turístico creció un 6 % respecto al año anterior, respaldado por una mayor presencia de visitantes europeos y por acuerdos de cooperación orientados a fortalecer la competitividad frente a otros mercados globales.

República Dominicana

CATA informó que aproximadamente el 15 % de los turistas que visitaron la región provinieron de Europa, con España como principal país emisor, desde donde más de medio millón de personas viajaron mediante vuelos directos o conexiones, reforzando los lazos históricos y turísticos entre ambos mercados.

Este comportamiento confirma la consolidación del modelo de multidestino regional, que promueve la combinación de experiencias culturales, naturales y urbanas entre los países centroamericanos y el Caribe.

En el caso de El Salvador, el año 2025 marcó un hito histórico al recibir 4.1 millones de turistas internacionales, la cifra más alta registrada por el país hasta la fecha.

El Salvador, que recibió 4.1 millones de turistas internacionales en 2025. (Foto cortesía en la red social X de la Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República)

Según datos oficiales, esta afluencia generó más de USD 3,635 millones en ingresos, lo que representa un récord para el sector turístico salvadoreño, de acuerdo con la ministra de Turismo, Morena Valdez.

Las autoridades de ese país atribuyen gran parte de este crecimiento a la mejora sustancial de las condiciones de seguridad, factor que ha fortalecido la confianza de los viajeros internacionales y dinamizado la llegada de visitantes.

A ello se suma el fortalecimiento de la conectividad aérea, la promoción internacional y la diversificación de la oferta turística, que integra playas, volcanes, naturaleza y cultura, ampliando el atractivo para distintos segmentos del mercado.

La ministra Valdez destacó además que el impacto del turismo se extiende a comunidades locales, artesanos, proveedores y sectores vinculados, generando una derrama económica que trasciende la cadena de valor tradicional del sector.

En Guatemala, el desempeño turístico también fue sobresaliente. El Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat) reportó más de 3.3 millones de turistas internacionales en 2025, un crecimiento del 11 % respecto a 2024, con ingresos por USD 1,390.2 millones.

Más de 3 millones de turistas visitaron Guatemala en 2025. EFE/Esteban Biba/Archivo

En Costa Rica, el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) informó la llegada de 2.68 millones de turistas por vía aérea, con un crecimiento interanual del 0.8 %, impulsado por visitantes de Estados Unidos, Canadá y Suramérica.

Por su parte, República Dominicana se consolidó como el mayor receptor de visitantes de la región ampliada, al registrar 11 millones de turistas en 2025, con un crecimiento del 3.8 %, de los cuales 8.86 millones llegaron por vía aérea, reafirmando su liderazgo turístico.

En Panamá, las autoridades reportaron la llegada de más de 2.2 millones de turistas entre enero y octubre de 2025, manteniendo su posición como punto estratégico de conexión y tránsito turístico en la región.

Para sostener este impulso, CATA anunció una participación conjunta en la Feria Internacional de Turismo 2026, considerada clave para consolidar la presencia regional en Europa, con especial atención al mercado español.

Uno de los ejes estratégicos será la alianza con Forbes Travel, orientada a proyectar a Centroamérica y República Dominicana como una propuesta auténtica y alineada con las tendencias internacionales, mediante contenidos de alto valor para públicos especializados.

La feria marcará además un nuevo ciclo institucional, ya que República Dominicana asumirá la Presidencia Pro Témpore de CATA durante el primer semestre de 2026, periodo en el que se prevé la firma de un acuerdo con Amadeus para fortalecer el uso de datos, inteligencia turística y tecnología.

CATA subrayó que la innovación, la cooperación regional y el liderazgo de República Dominicana serán determinantes para mantener el crecimiento y la competitividad de la región en el escenario turístico global.

Con información de infobae.com