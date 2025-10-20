República Dominicana gana oro y plata en dobles femenino en el Santo Domingo Open Internacional de Bádminton 2025

SANTO DOMINGO, Distrito Nacional, R.D.- La pareja integrada por Laritza Pie y Nairobi Jiménez conquistó la medalla de oro de la modalidad doble femenino del Santo Domingo Open Internacional de Bádminton 2025, certamen organizado por la Federación Dominicana de Bàdminton y que finalizó este domingo en las canchas del New Horizons Academy de esta ciudad.

Haciendo valer su juego ágil y estratégico con la raqueta y el volante, Pie y Jiménez superaron a sus connacionales Liselot Sánchez y A. Sánchez Matos, con puntuación de 18-21, 21-16 y 21-17, quienes se quedaron con la medalla de plata.

En tanto, las puertorriqueñas Gabriela Caraballo Cardona y Glorialys Méndez Delgado se conformaron con la presea de bronce, en el certamen en el que participaron 16 naciones.

Habla Nelson Javier Ozuna

Sobre los resultados obtenidos por la delegación dominicana en el certamen internacional, el presidente de la Federación Dominicana de Bádminton, Nelson Javier Ozuna, dijo sentirse muy satisfecho por la progresión que ha tenido esa disciplina, específicamente en los eventos internacionales que se han llevado a cabo aquí y en el extranjero.

“La familia del bádminton está super contenta. Cada vez que estamos en un evento de esta magnitud, notamos el progreso obtenido no solo a nivel competitivo, sino también en los aspectos técnicos y de organizaciòn”, sostuvo.

Participantes y patrocinadores

En el Santo Domingo Open Bádminton participaron atletas de Canadá, Estados Unidos, Bélgica, Suiza, Argentina, Brasil, Cuba, Canadá, India, Puerto Rico, Estados Unidos, y los anfitriones de la República Dominicana. El “abierto” se compitió en las modalidades de sencillos y dobles (masculino y femenino) y mixtos.

La justa contó con el auspicio del Comité Olímpico Dominicano (COD), Bádminton Pan American, Ministerio de Deportes y Recreación (MIDEREC), el Instituto Nacional de Educación Física (INEFI), NH Bulldogs Sport and Athletic Club, BWF y el Ministerio de Turismo de la República Dominicana. (Molivo Press).