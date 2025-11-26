República Dominicana fortalece vínculos diplomáticos con la Soberana Orden de Malta

Bartolo García

Roma, Italia. – La República Dominicana continúa consolidando su presencia diplomática en Europa con un acto de gran relevancia protocolar. El embajador dominicano ante la Santa Sede, Víctor Suárez Díaz, presentó oficialmente sus cartas credenciales ante el Gran Maestro de la Soberana Orden de Malta, Fray John Dunlap.

La ceremonia tuvo lugar en el histórico Palacio Magistral, sede central de la Orden, donde se reafirmó la voluntad de profundizar la cooperación bilateral en beneficio de poblaciones vulnerables tanto en República Dominicana como en otros países.

En sus palabras, Suárez Díaz destacó el honor de representar al pueblo dominicano ante una institución con una larga tradición humanitaria, reconocida mundialmente por su labor en salud, asistencia social y ayuda en crisis globales.

El embajador subrayó la importancia de impulsar iniciativas conjuntas en áreas como el desarrollo social, la promoción cultural y el apoyo a comunidades que requieren atención prioritaria.

Asimismo, reafirmó el compromiso de República Dominicana con los valores universales de paz, solidaridad y diplomacia activa, pilares también defendidos por la Soberana Orden de Malta a lo largo de más de nueve siglos de historia.

Fray John Dunlap recibió con beneplácito las credenciales, expresando su disposición para fortalecer los canales de colaboración y continuar estrechando la amistad con la nación caribeña.

El Gran Maestro resaltó el rol de la diplomacia como instrumento esencial para acercar países y organizaciones en el propósito común de enfrentar desafíos humanitarios.

La ceremonia también incluyó un intercambio sobre los programas que la Orden desarrolla en la región del Caribe, así como las oportunidades de ampliar su alcance mediante alianzas estratégicas.

Ambas autoridades coincidieron en que los proyectos a desarrollar deben enfocarse especialmente en sectores de salud, apoyo comunitario y respuesta a emergencias, donde el trabajo conjunto puede tener impactos significativos.

La presentación de cartas credenciales representa un paso decisivo en la formalización de funciones diplomáticas, otorgando al embajador todas las facultades para representar al Estado dominicano ante la prestigiosa Orden.

Este acto refleja la confianza mutua y el interés compartido de fortalecer relaciones históricas basadas en el respeto, la cooperación y la búsqueda de bienestar para los más necesitados.

Con esta gestión, la República Dominicana reafirma su compromiso de continuar fortaleciendo alianzas internacionales que aporten soluciones a los desafíos sociales del presente y futuro.

Víctor Suárez Díaz reiteró que, desde esta misión, trabajará incansablemente para promover nuevas oportunidades de intercambio y cooperación desde el ámbito humanitario y cultural.

La Soberana Orden de Malta ha desarrollado un papel fundamental en la asistencia global, por lo que esta relación renovada representa un avance diplomático relevante para el país caribeño.

Este nuevo capítulo en las relaciones entre República Dominicana y la Orden de Malta abre puertas a proyectos que contribuirán al desarrollo social y a la promoción de valores universales que dignifican la vida humana.