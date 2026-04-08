República Dominicana fortalece su turismo con acuerdos estratégicos en Miami

Más de 15 convenios impulsarán la llegada de visitantes al país, según destaca el ministro David Collado

Bartolo García

MIAMI, Florida.– El ministro de Turismo, David Collado, calificó como un rotundo éxito la celebración del Dominican Republic TradeShow en Miami, donde se concretaron importantes acuerdos para fortalecer el sector turístico.

Durante la jornada, se firmaron más de 15 convenios con aerolíneas, agencias de viajes y empresas vinculadas a la industria, con el objetivo de incrementar la llegada de turistas a la República Dominicana.

El evento contó con la participación de más de cien coexpositores, marcando un récord en esta feria comercial que se desarrolló en el centro de convenciones de Miami Beach.

“Este evento se ha catapultado como el más importante del país en materia turística”, expresó Collado, al resaltar el crecimiento y alcance de la actividad.

Asimismo, destacó que se realizaron más de dos mil citas de negocios, lo que evidencia el interés internacional en el destino dominicano.

Entre las empresas participantes figuran Destination Weddings, Northstar Travel, Signature Travel Network y MSC Cruceros, así como otras agencias y operadores turísticos de relevancia.

El TradeShow se consolida como una plataforma clave para fortalecer relaciones comerciales, generar nuevas oportunidades de negocio y posicionar a la República Dominicana como líder en el Caribe.

En esta cuarta edición participaron representantes que abarcan el 72 % de las habitaciones hoteleras del país, las cuales alojaron el 42 % de los turistas recibidos en 2025, reafirmando el impacto del evento en la industria.