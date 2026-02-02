República Dominicana fortalece su proyección internacional con la participación de Abinader en cumbre global en Dubái

Bartolo García

El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, llegó a Dubái, Emiratos Árabes Unidos, para participar en la Cumbre Mundial de Gobiernos 2026 (World Governments Summit – WGS), uno de los foros internacionales más relevantes sobre gobernanza y políticas públicas.

La cumbre se celebrará del 3 al 5 de febrero bajo el lema “Dando forma al futuro de los gobiernos”, y reunirá a cientos de jefes de Estado, altos funcionarios, empresarios e inversionistas de distintas partes del mundo.

La participación del mandatario dominicano reafirma el compromiso del país con el diálogo multilateral, la modernización del Estado y la promoción de políticas públicas orientadas al desarrollo sostenible y al bienestar de la población.

Asimismo, la presencia de Abinader en este foro de alto nivel busca fortalecer la imagen de la República Dominicana como un destino atractivo para la inversión extranjera y la cooperación internacional.

A su llegada a Dubái, el presidente fue recibido por Su Excelencia Huda Al Hashimi, ministra del Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos y de Gabinete para Asuntos Estratégicos, así como por el embajador dominicano ante los EAU, Renso Antonio Herrera Franco.

El jefe de Estado dominicano está acompañado por una delegación oficial integrada por altos funcionarios del Gobierno, quienes participarán en diversas actividades vinculadas a la agenda de la cumbre.

Forman parte de la comitiva los ministros de Hacienda, Magín Díaz; de Administración Pública, Sigmund Freund; y de Vivienda y Edificaciones, Víctor “Ito” Bisonó.

También acompañan al mandatario el viceministro de Planificación e Inversión Pública, Luis Madera Sued; la directora ejecutiva del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (ProDominicana), Biviana Riveiro; la directora del Despacho Presidencial, Noelia Shephard; y el director del Gabinete Presidencial, Eilyn Beltrán.

Durante la Cumbre Mundial de Gobiernos, el presidente Abinader participará en debates junto a otros líderes mundiales sobre prosperidad económica, innovación y oportunidades emergentes en un contexto global cambiante.

El mandatario también tiene previsto sostener encuentros bilaterales con presidentes de países suramericanos, así como reuniones con empresarios e inversionistas interesados en proyectos estratégicos en la República Dominicana.

Además, la agenda presidencial incluye acercamientos con representantes de la comunidad dominicana residente en los Emiratos Árabes Unidos y en otras naciones de la región.

La Cumbre Mundial de Gobiernos es un evento anual de alto nivel que reúne a jefes de Estado y de Gobierno, expertos internacionales y líderes del sector privado para debatir sobre el futuro de la gobernanza.

Desde su creación en 2013, este foro se ha consolidado como una plataforma clave para el intercambio de ideas sobre innovación tecnológica, sostenibilidad, políticas públicas y cooperación internacional.

El evento tiene como objetivo forjar soluciones a los desafíos globales del futuro, con énfasis en el uso de la tecnología, el futurismo y la gobernanza efectiva.

A través de sus diálogos y encuentros, la organización de la cumbre promueve el aprovechamiento de la innovación como herramienta para enfrentar los retos universales que afectan a la humanidad.

Con su participación en este escenario internacional, la República Dominicana continúa ampliando su presencia global y reforzando su compromiso con un modelo de desarrollo moderno, inclusivo y sostenible.