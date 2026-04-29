Alza del costo de vida golpea a dominicanos en Nueva York y presiona sus finanzas familiares

NUEVA YORK.– La economía de cientos de miles de dominicanos residentes en esta ciudad continúa viéndose afectada por el aumento constante en los gastos esenciales del día a día, situación que genera una fuerte presión sobre los presupuestos familiares y reduce significativamente su capacidad de ahorro.

Entre los principales factores que impactan a la comunidad figuran el incremento en los seguros vehiculares, el transporte, los alimentos de primera necesidad, la renta de viviendas y la constante alza en los precios de la gasolina, elementos indispensables para la vida cotidiana en la ciudad.

A esto se suma la crisis que afecta a cerca de tres millones de neoyorquinos vinculados al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), conocido como cupones de alimentos, debido a la suspensión del financiamiento federal desde el pasado 1 de noviembre.

Otro golpe al bolsillo ha sido la eliminación, por parte del Congreso, de una regla de la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor que habría limitado las comisiones por sobregiro bancario a cinco dólares. Actualmente, los bancos mantienen cargos de hasta 34 dólares por transacción, además de tarifas mensuales de mantenimiento que superan los 13 y 16 dólares.

En el área de telecomunicaciones, compañías como T-Mobile y AT&T también han aplicado aumentos. T-Mobile elevó su tarifa regulatoria en 50 centavos por línea, mientras que AT&T incrementó entre 10 y 20 dólares mensuales algunos planes ilimitados retirados.

Los servicios de internet y entretenimiento tampoco escapan a esta realidad. Según reportes, el 73 % de los estadounidenses ha visto aumentos en sus facturas de internet durante este año, mientras que plataformas como Netflix también subieron el costo de todos sus planes desde marzo.

El seguro de automóvil presenta uno de los mayores impactos, con un promedio anual de 3,374 dólares, mientras que los seguros de vivienda en zonas vulnerables a riesgos climáticos podrían aumentar más de un 20 % durante 2026, según estimaciones del sector asegurador.

De acuerdo con datos recopilados por el Centro para el Progreso Americano, mantener hoy el mismo nivel de vida que en 2020 requiere pasar de 5,100 a 6,400 dólares mensuales, es decir, unos 1,300 dólares adicionales cada mes, no por mayores lujos, sino simplemente para cubrir alquiler, comida, salud y transporte.

Con información de Ramón Mercedes