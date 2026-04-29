Multas en NYC a residentes si no comienzan a usar contenedores de basura desde el 1 de junio

Por Ramón Mercedes

NUEVA YORK.- A partir del próximo 1 de junio, las propiedades con hasta nueve unidades residenciales y los negocios de esta ciudad, muchos de ellos propiedad de dominicanos, están obligados a depositar la basura en contenedores oficiales con tapa. Quienes no comiencen a usarlos recibirán multas.

Los propietarios y administradores de edificios de viviendas unifamiliares y bifamiliares también deben adquirir dichos contenedores.

Según el Departamento de Saneamiento de NYC (DSNY), más de un millón de neoyorquinos los han solicitado desde su introducción en 2024.

No tenerlos para la fecha indicada puede conllevar las siguientes multas: US$50 por la primera infracción, US$100 por la segunda infracción, y US$200 por la tercera infracción y las subsiguientes.

El DSNY ofrece cinco tamaños diferentes en color gris, con otras opciones disponibles en tiendas seleccionadas: contenedores de 45, 35, 25, 21 y 13 galones.

Pueden adquirirse en El Bronx: Calle Exterior 600; 1806 E Gun Hill Rd.; y en el 2560 Bulevar Bruckner. En Brooklyn: en el 230 de la Avenida Nostrand; 550 Avenida Hamilton; 5700 Avenida U; 579 Gateway Dr.; y 2970 de la Avenida Cropsey.

En Queens: en el 73-01 Avenida 25; el 131-35 Avenida Avery; 124-03 Avenida 31; 75-09 Bulevar Woodhaven; 92-30 Calle 168; 13220 Merrick Blvd.; 50-10 Bulevar Norte; 59-15 Avenida Maurice; y 11220 Rockaway Blvd.

En Manhattan: en el 410 East de la Calle 61; y 40 West de la Calle 23. En Staten Island: en el 2750 Veterans Rd. Oeste; 2501 Avenida Bosque; y en la Calle Targee 545.