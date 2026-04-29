Agricultura desembolsa más de RD$59 millones para fortalecer programas fitosanitarios nacionales

Bartolo García

Santo Domingo.– El Ministerio de Agricultura, a través de la Dirección de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, inició el pago de RD$59,631,600.00 destinados a técnicos, jornaleros y personal vinculado a los programas Moscafrut-RD, control del Caracol Gigante Africano y Cuarentena Vegetal, correspondientes al período diciembre 2025 y enero-abril 2026.

El desembolso impactará de manera directa a 529 beneficiarios, entre técnicos fijos, temporeros, contratados y jornaleros que realizan labores esenciales de vigilancia, control y prevención fitosanitaria en diferentes puntos del territorio nacional.

Según el informe oficial, unos 362 técnicos fijos, además de otros 50 pendientes de identificación y varios temporeros, ya cuentan con sus trámites de pago completados o en fase avanzada, representando una inversión superior a los RD$45.7 millones en incentivos.

Asimismo, se contempla el pago de 114 jornaleros vinculados a los programas Moscafrut-RD y control del Caracol Gigante Africano, por un monto de RD$13,171,600.00, además de otros compromisos laborales que continúan en proceso mediante la Tesorería Nacional.

Las autoridades explicaron que estos recursos forman parte de una política de cumplimiento institucional orientada a garantizar la continuidad operativa de programas estratégicos que protegen la producción agropecuaria nacional frente a plagas y amenazas sanitarias.

El Ministerio destacó que iniciativas como Moscafrut-RD han sido fundamentales para mantener bajo control la mosca de la fruta, mientras que las acciones contra el Caracol Gigante Africano y los controles de Cuarentena Vegetal fortalecen la defensa frente a plagas exóticas que podrían afectar gravemente la agricultura dominicana.

Además, señalaron que estos pagos corresponden a compensaciones por horas extras realizadas fuera del horario habitual de trabajo, en labores que resultan clave para asegurar la exportación de frutas y vegetales, así como para preservar las barreras fitosanitarias del país.

Con esta acción, el Ministerio de Agricultura reafirma su compromiso con la sanidad e inocuidad agroalimentaria, la seguridad alimentaria nacional y el respaldo directo a los hombres y mujeres que trabajan diariamente en la protección del campo dominicano.