República Dominicana fortalece su liderazgo regional con cifras históricas de inversión extranjera en 2025

Bartolo García

La República Dominicana cerró el año 2025 con un nuevo récord en inversión extranjera directa (IED), consolidándose como uno de los destinos más atractivos de capital en América Latina y el Caribe, de acuerdo con datos oficiales del Banco Central.

Durante el período, el país logró captar US$5,032.3 millones en inversión extranjera, reflejando un crecimiento acumulado cercano al 97 % en los últimos cinco años, una tendencia que evidencia la confianza sostenida de los inversionistas internacionales.

Este desempeño marca el cuarto año consecutivo de cifras históricas en IED, fortaleciendo la posición dominicana como una economía estable, competitiva y con reglas claras para los negocios.

El flujo de capital extranjero ha tenido un impacto directo en sectores estratégicos, generando empleos, dinamizando la economía y favoreciendo la transferencia de tecnología hacia diversas áreas productivas.

La directora ejecutiva de ProDominicana, Biviana Riveiro Disla, destacó que estos resultados representan más que estadísticas financieras, al afirmar que reflejan una estrategia país basada en estabilidad, apertura económica y visión de largo plazo.

El Monumento

En paralelo al crecimiento de la inversión, las exportaciones dominicanas también mostraron un desempeño positivo, alcanzando US$15,930.6 millones, con incrementos notables en productos como oro, cacao, tabaco, banano, instrumentos médicos y artículos industriales.

Este aumento exportador se vincula directamente con la llegada de capital extranjero y la integración del país en las cadenas globales de valor, fortaleciendo su rol como plataforma productiva regional.

Entre los sectores que más atrajeron inversión en 2025 se encuentran el turismo con un 26.3 %, la energía con 23.8 % y los bienes raíces con 15.7 %, seguidos por comercio, industria, zonas francas y minería.

El sector financiero también registró participación significativa, demostrando la diversificación de los destinos de inversión dentro de la economía nacional.

Torre Caney en Santo Domingo

Riveiro Disla señaló que el entorno favorable para los negocios ha sido reforzado por una política pública coherente y por el acompañamiento constante a los inversionistas durante todas las etapas de sus proyectos.

ProDominicana ha desarrollado más de 350 actividades de promoción en más de 60 países, fortaleciendo la cooperación público-privada y posicionando al país en mercados estratégicos.

Entre las iniciativas clave se encuentran la Guía de Inversión en 10 idiomas y el fortalecimiento de la Ventanilla Única de Inversión, que integra decenas de trámites en múltiples instituciones estatales.

Además, se diseñaron los lineamientos del Plan de Atracción y Expansión de la Inversión Extranjera Directa 2025-2036, orientado a garantizar sostenibilidad y competitividad a largo plazo.

Las autoridades consideran que estos avances consolidan a la República Dominicana como una plataforma segura y confiable para producir, exportar e invertir en la región.

Con cifras récord y una narrativa de estabilidad económica, el país continúa proyectándose como uno de los principales polos de inversión del Caribe y América Latina.

#eljacaguero #InversionExtranjera #EconomiaRD #DesarrolloNacional #ProDominicana #ExportacionesRD #CrecimientoEconomico #RepublicaDominicana