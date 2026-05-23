Experto advierte que crisis global obliga a la banca a fortalecer gestión de riesgos

Bartolo García

Santo Domingo, R.D.– El economista y doctor en Economía Raúl Hernández afirmó que el complejo escenario internacional está redefiniendo la forma en que la banca administra los riesgos y fortalece su capacidad de resiliencia financiera, durante su participación en el Congreso Latinoamericano de Auditoría Interna y Evaluación de Riesgos (CLAIN 2026).

La conferencia magistral fue desarrollada en el marco del evento organizado por la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA) y la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN), donde el especialista analizó el impacto económico y financiero de la coyuntura global sobre América Latina y los mercados emergentes.

Hernández explicó que factores como las tensiones geopolíticas, los altos costos energéticos, los riesgos climáticos, las interrupciones logísticas y las amenazas de ciberseguridad e inteligencia artificial continuarán generando presión sobre el sistema financiero internacional durante los próximos años.

El especialista sostuvo que América Latina enfrentará un contexto de crecimiento moderado, mayores retos inflacionarios y presiones fiscales, por lo que consideró fundamental que las instituciones financieras continúen fortaleciendo sus modelos de gestión integral de riesgos y capacidad de respuesta ante escenarios complejos.

“El sistema financiero opera actualmente en un entorno global marcado por incertidumbre económica, conflictos internacionales y transformación tecnológica”, expresó Hernández, al indicar que el principal desafío de la banca en 2026 será estratégico y no únicamente comercial.

Asimismo, el también Managing Partner de CIEF Consulting y del Instituto de Finanzas de Santo Domingo resaltó la importancia de profundizar las pruebas de estrés, desarrollar simulaciones extraordinarias y recalibrar los modelos de riesgo para responder con mayor anticipación a eventos de volatilidad internacional.

El economista destacó además que la región podría encontrar oportunidades estratégicas mediante el fortalecimiento del comercio regional, la integración económica y las dinámicas de “friendshoring” impulsadas por Estados Unidos para reducir dependencias globales en las cadenas de suministro.

De su lado, la presidenta ejecutiva de la ABA, Rosanna Ruiz, valoró las reflexiones presentadas por Hernández y aseguró que la banca múltiple dominicana mantiene indicadores sólidos de solvencia, capitalización y calidad de activos, elementos que contribuyen a preservar la estabilidad y resiliencia del sistema financiero nacional. #eljacaguero